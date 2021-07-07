https://uz.sputniknews.ru/20210707/taliby-vorvalis-v-afganskuyu-tyurmu-i-osvobodili-vsex-zaklyuchennyx-19581947.html

Талибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных

Талибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных

Боевики ворвались в тюрьму в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных. Талибы атаковали город с трех сторон, там идут уличные бои. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан

2021-07-07T16:37+0500

2021-07-07T16:37+0500

2021-07-07T16:37+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

радикальное движение "талибан"

афганистан

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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных, сообщает РИА "Новости".По словам источника агентства, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.После начала вывода американских войск в Афганистане начались противостояния правительственных сил с талибами, которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.По данным таджикских пограничников, талибы сейчас контролируют более 70 процентов линии госграницы с Таджикистаном. Ранее узбекское погранведомство заявило о полном контроле над ситуаций. По данным СГБ, военнослужащие обмениваются оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме.Обеспокоенность выразили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".В среду глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".По словам Лаврова, российский лидер держит ситуацию на контроле.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

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афганистан

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радикальное движение "талибан", афганистан