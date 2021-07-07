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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/taliby-vorvalis-v-afganskuyu-tyurmu-i-osvobodili-vsex-zaklyuchennyx-19581947.html
Талибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных
Талибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных
Боевики ворвались в тюрьму в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных. Талибы атаковали город с трех сторон, там идут уличные бои. 07.07.2021, Sputnik Узбекистан
2021-07-07T16:37+0500
2021-07-07T16:37+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
радикальное движение "талибан"
афганистан
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ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных, сообщает РИА "Новости".По словам источника агентства, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.После начала вывода американских войск в Афганистане начались противостояния правительственных сил с талибами, которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.По данным таджикских пограничников, талибы сейчас контролируют более 70 процентов линии госграницы с Таджикистаном. Ранее узбекское погранведомство заявило о полном контроле над ситуаций. По данным СГБ, военнослужащие обмениваются оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме.Обеспокоенность выразили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".В среду глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".По словам Лаврова, российский лидер держит ситуацию на контроле.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210706/ekspert-otsenil-chem-zakonchitsya-protivostoyanie-kabula-i-talibana--video-19556025.html
https://uz.sputniknews.ru/20210705/sposoben-li-taliban-polnostyu-zaxvatit-vlast-v-afganistane--otsenka-eksperta-19550813.html
https://uz.sputniknews.ru/20210428/taliban-beret-pod-kontrol-sever-afganistana--tsentralnaya-aziya-v-opasnosti-18529988.html
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радикальное движение "талибан", афганистан

Талибы ворвались в афганскую тюрьму и освободили всех заключенных

16:37 07.07.2021
1187
© AFP 2018 / ROMEO GACADБоевики, запрещенного в РФ, движения Талибан
Боевики, запрещенного в РФ, движения Талибан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
© AFP 2018 / ROMEO GACAD
Боевики ворвались в тюрьму в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных. Талибы атаковали город с трех сторон, там идут уличные бои.
ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Боевики радикального движения "Талибан"* ворвались в тюрьму в городе Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис и освободили всех заключенных, сообщает РИА "Новости".
По словам источника агентства, талибы атаковали Калайи-Нау с трех сторон, в городе идут уличные бои.
После начала вывода американских войск в Афганистане начались противостояния правительственных сил с талибами, которые уже овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
В ходе вооруженных боестолкновений афганские военнослужащие вынуждены отступать, в том числе — бежать в соседние Таджикистан и Узбекистан.
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Вчера, 12:39
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В отличие от таджикских пограничников, которые из гуманитарных соображений пропускают военных на свою территорию, узбекские пресекают незаконные проникновения.
По данным таджикских пограничников, талибы сейчас контролируют более 70 процентов линии госграницы с Таджикистаном.
Ранее узбекское погранведомство заявило о полном контроле над ситуаций. По данным СГБ, военнослужащие обмениваются оперативной информацией с таджикскими коллегами в штатном режиме.
Обеспокоенность выразили и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия "очень внимательно наблюдает и констатирует, что в регионе происходит дестабилизация".
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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
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В среду глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва будет делать все, в том числе использовать потенциал военной базы на границе Таджикистана и Афганистана, чтобы пресечь любые агрессивные действия в отношении союзников по ОДКБ.
Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с президентами Таджикистана и Узбекистана, а также "находится в контакте с другими центрально-азиатскими лидерами".
По словам Лаврова, российский лидер держит ситуацию на контроле.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
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