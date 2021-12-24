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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20211224/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-bliznetsov--samyy-podrobnyy-prognoz-21938624.html
Гороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов – самый подробный прогноз
Символ грядущего года – Черный Водяной Тигр - подготовил немало сюрпризов для Близнецов, причем коснутся они абсолютно всех жизненных сфер: от карьеры до отношений. Читайте самый точный гороскоп для Близнецов на 2022 год.
2021-12-24T23:00+0500
2021-12-24T23:00+0500
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Гороскоп для Близнецов можно сразу начинать с хороших новостей – в 2022 году в их знаке не будет никаких значимых планет, то есть по Близнецам не будут проходить затмения.Поэтому можно утверждать: год Тигра обещает стать для Близнецов позитивным и спокойным. Правда, этот покой будут регулярно нарушать неожиданности, но все они окажутся приятными.О самых счастливых периодах, которые ждут Близнецов на протяжении 2022 года, читайте в астрологическом прогнозе.Близнецы – характеристика знакаПодобно хозяину года – Черному Водяному Тигру, - Близнецы (21 мая – 21 июня) отличаются независимым, гордым и сильным характером. Лидеры по натуре, они могут найти общий язык с кем угодно – и все благодаря своей эрудиции.Часто Близнецы обладают настоящими энциклопедическими знаниями, которые делают их отличными собеседниками. Тянутся к знаниям, даже в зрелом возрасте не устают учиться чему-то новому.Стремление к новизне отражается и на имидже Близнецов. Люди, рожденные под этим созвездием, любят следить за собой, им интересен как новый стиль в одежде, так и все самые современные гаджеты.Одарены Близнецы и легким, добрым, веселым характером, ценят преданность и сами умеют заботиться о других. При этом внешне Близнецы могут казаться отстраненными и холодными, но лишь потому что считают: в сложных ситуациях должен оставаться кто-то, кто не впадает в панику. И эта черта помогает им найти выход из любой проблемы.Главный недостаток Близнецов – оправдывая свое название, они двулики, если речь идет о принятии важного решения. Свое отношение к ситуации они меняют чуть ли не по нескольку раз в день, поэтому рискуют казаться необязательными и безответственными. Если в этом году Близнецам удастся поработать над собой в этом вопросе, Тигр преподнесет им немало побед, считает астролог Тамара Глоба.Общий гороскоп для Близнецов - 2022Так как затмений в знаке Близнецов в 2022-м не предвидится, год окажется размеренным. После чересчур насыщенного 2021-го Близнецов ждет заслуженная передышка – негатива можно не ждать.Зато позитивных моментов будет более чем достаточно, этому способствуют планеты Юпитер и Сатурн, которые будут взаимодействовать со знаком Близнецов в 2022 году. Астрологи называют Юпитер "планетой возможностей". В 2022 году эта планета подготовила Близнецам множество предложений отправиться в командировку. Не отказывайтесь – встречи, которые ждут вас в этих поездках, окажутся судьбоносными.Особенно повезет Близнецам-преподавателям, потому что Юпитер – это планета, которая поддерживает наставников. Планета будет способствовать повышению авторитета педагогов, рожденных под знаком Близнецов. Немало повезет и работникам сфер медицины и спорта.Финансовый гороскоп для Близнецов - 2022В деловой сфере Близнецов поддержит Сатурн, "планета руководителей", так что в какие-то моменты представители воздушного знака даже будут ловить себя на мысли, что не прикладывают должных усилий к штурму карьерной лестницы – и тем не менее, им везет.Близнецы, родившиеся с 1 по 10 июня, вероятнее всего смогут сменить работу. Для большинства Близнецов благоприятен и период с мая по ноябрь – он удачен в плане инвестиций. Близнецы, которые задумываются о создании бизнеса, могут смело идти к своей цели во второй половине 2022 года.Гороскоп здоровья для Близнецов - 2022Что касается здоровья, Близнецам стоит быть осторожнее. Неплохо посетить терапевта, проверить состояние дыхательной системы. Кроме этого, важно беречь руки – в ноябре-декабре 2022 года Марс повышает риск травматизма.Во всем остальном гороскоп здоровья не предвещает Близнецам серьезных проблем.Любовный гороскоп для Близнецов – 2022Удача улыбнется и Близнецам, которые уже нашли свою вторую половину. 2022 год благоприятен для заключения брака. Многие женщины-Близнецы могут выйти замуж в июне следующего года.Одинокие Близнецы же должны чаще выходить в свет в марте, июне и октябре – перспективные знакомства, которые могут перерасти в головокружительный и счастливый роман, поджидают их в дороге, и неважно, отправятся ли Близнецы отдыхать за рубеж или просто пообедать в ресторан за пределами офиса.Читайте также:
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прогноз, гороскоп

Гороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов – самый подробный прогноз

23:00 24.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_artЗнак зодиака Близнецы
Знак зодиака Близнецы - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_art
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Символ грядущего года – Черный Водяной Тигр - подготовил немало сюрпризов для Близнецов, причем коснутся они абсолютно всех жизненных сфер: от карьеры до отношений. Читайте самый точный гороскоп для Близнецов на 2022 год.
Гороскоп для Близнецов можно сразу начинать с хороших новостей – в 2022 году в их знаке не будет никаких значимых планет, то есть по Близнецам не будут проходить затмения.
Поэтому можно утверждать: год Тигра обещает стать для Близнецов позитивным и спокойным. Правда, этот покой будут регулярно нарушать неожиданности, но все они окажутся приятными.
О самых счастливых периодах, которые ждут Близнецов на протяжении 2022 года, читайте в астрологическом прогнозе.

Близнецы – характеристика знака

Подобно хозяину года – Черному Водяному Тигру, - Близнецы (21 мая – 21 июня) отличаются независимым, гордым и сильным характером. Лидеры по натуре, они могут найти общий язык с кем угодно – и все благодаря своей эрудиции.
Часто Близнецы обладают настоящими энциклопедическими знаниями, которые делают их отличными собеседниками. Тянутся к знаниям, даже в зрелом возрасте не устают учиться чему-то новому.
Стремление к новизне отражается и на имидже Близнецов. Люди, рожденные под этим созвездием, любят следить за собой, им интересен как новый стиль в одежде, так и все самые современные гаджеты.
Одарены Близнецы и легким, добрым, веселым характером, ценят преданность и сами умеют заботиться о других. При этом внешне Близнецы могут казаться отстраненными и холодными, но лишь потому что считают: в сложных ситуациях должен оставаться кто-то, кто не впадает в панику. И эта черта помогает им найти выход из любой проблемы.
Главный недостаток Близнецов – оправдывая свое название, они двулики, если речь идет о принятии важного решения. Свое отношение к ситуации они меняют чуть ли не по нескольку раз в день, поэтому рискуют казаться необязательными и безответственными. Если в этом году Близнецам удастся поработать над собой в этом вопросе, Тигр преподнесет им немало побед, считает астролог Тамара Глоба.

Общий гороскоп для Близнецов - 2022

Так как затмений в знаке Близнецов в 2022-м не предвидится, год окажется размеренным. После чересчур насыщенного 2021-го Близнецов ждет заслуженная передышка – негатива можно не ждать.
Зато позитивных моментов будет более чем достаточно, этому способствуют планеты Юпитер и Сатурн, которые будут взаимодействовать со знаком Близнецов в 2022 году. Астрологи называют Юпитер "планетой возможностей". В 2022 году эта планета подготовила Близнецам множество предложений отправиться в командировку. Не отказывайтесь – встречи, которые ждут вас в этих поездках, окажутся судьбоносными.
Особенно повезет Близнецам-преподавателям, потому что Юпитер – это планета, которая поддерживает наставников. Планета будет способствовать повышению авторитета педагогов, рожденных под знаком Близнецов. Немало повезет и работникам сфер медицины и спорта.

Финансовый гороскоп для Близнецов - 2022

В деловой сфере Близнецов поддержит Сатурн, "планета руководителей", так что в какие-то моменты представители воздушного знака даже будут ловить себя на мысли, что не прикладывают должных усилий к штурму карьерной лестницы – и тем не менее, им везет.
Близнецы, родившиеся с 1 по 10 июня, вероятнее всего смогут сменить работу. Для большинства Близнецов благоприятен и период с мая по ноябрь – он удачен в плане инвестиций. Близнецы, которые задумываются о создании бизнеса, могут смело идти к своей цели во второй половине 2022 года.

Гороскоп здоровья для Близнецов - 2022

Что касается здоровья, Близнецам стоит быть осторожнее. Неплохо посетить терапевта, проверить состояние дыхательной системы. Кроме этого, важно беречь руки – в ноябре-декабре 2022 года Марс повышает риск травматизма.
Во всем остальном гороскоп здоровья не предвещает Близнецам серьезных проблем.

Любовный гороскоп для Близнецов – 2022

Удача улыбнется и Близнецам, которые уже нашли свою вторую половину. 2022 год благоприятен для заключения брака. Многие женщины-Близнецы могут выйти замуж в июне следующего года.
Одинокие Близнецы же должны чаще выходить в свет в марте, июне и октябре – перспективные знакомства, которые могут перерасти в головокружительный и счастливый роман, поджидают их в дороге, и неважно, отправятся ли Близнецы отдыхать за рубеж или просто пообедать в ресторан за пределами офиса.
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