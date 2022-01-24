https://uz.sputniknews.ru/20220124/vostochnyy-goroskop-dlya-svini-kabana-2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22350774.html

Восточный гороскоп для Свиньи (Кабана)-2022: самый подробный прогноз

Восточный гороскоп для Свиньи (Кабана)-2022: самый подробный прогноз

У Свиньи (Кабана) идеальная совместимость с Тигром, поэтому в 2022 году представителям данного знака во многих сферах жизни улыбнется удача.

2022-01-24T23:00+0500

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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022-го – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Свиньи (Кабана)? О самых важных моментах, которые ждут Свинью в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Свиньи (Кабана): описание знакаРодились: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019О людях, родившихся в год Свиньи (Кабана), можно говорить долго – слишком уж много у них достоинств, за что этот знак и любит благородный Тигр. Если представителем знака Свиньи является мужчина, чаще всего его можно охарактеризовать как галантного рыцаря, если женщина – как истинную аристократку.Образованность, интеллигентность, благородство, трудолюбие – вот основные черты, присущие характеру Свиньи. Этот знак любит семью и детей, ради близких готов терпеть любые трудности. В сложных ситуациях проявляет стойкость и терпение, поэтому часто становится незаменимым сотрудников, готовым решать самые нелегкие задачи.В сфере личных отношений же Свинья обычно тянется к людям грамотным и интеллектуально развитым, которые могут поддержать разговор, а также разбираются в искусстве. Для Свиньи важно понятие чести и достоинства, однако по отношению к окружающим она лояльна – легко прощает людям их недостатки. Поэтому Свинье важно правильно выбрать окружение – будучи наивной и милосердной, она часто подвергается обману.Свинья как партнер – это человек мягкий, заботливый, спокойный, любящий заниматься домашними делами (независимо от гендерного признака), а потому внушающий ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Внешне Свиньи часто привлекательны и обладают хорошими манерами. Также у них развит дар эмпатии, из-за чего Свиньи могут найти общий язык с кем угодно.Общий гороскоп для Свиньи (Кабана)-2022Как считают астрологи, знаки Свиньи и Тигра очень совместимы друг с другом. Неудивительно, что в 2022-м, став хозяином года, полосатый постарается максимально поддержать Свинью – поможет исполнить заветные желания.Уже с февраля Свинья почувствует, как все меняется к лучшему: найдутся решения сложных вопросов, которые давно мучили ее, удастся наладить отношения с теми людьми, с которыми обычно часто возникали разногласия. Также повезет Свиньям, увлекающимся творчеством – они поймут, как монетизировать свое хобби, либо же прославиться с его помощью.Гороскоп карьеры для Свиньи (Кабана)-2022Весной и летом многие представители знака получат повышение и перейдут на новую должность. А кому-то даже предложат кардинально сменить сферу деятельности, и в этом случае стоит задуматься: перспективы у проекта хорошие, однако придется тратить душевные силы, а также, возможно, пожертвовать стабильным доходом.Свиньям-предпринимателям же крупно повезет осенью – вывести бизнес на новый уровень помогут давние партнеры.Любовный гороскоп для Свиньи (Кабана)-2022Семейным Свиньям не о чем беспокоиться – год пройдет гармонично, и много для укрепления отношений сделают они сами, оставаясь такими же спокойными и внимательными.А вот свободных представителей знака ждут перемены. Наступят они весной – Свинью ждет изобилие знакомств, главное – чаще выходить в люди и не отказываться от командировок или поездок на семинары и конференции.Любая такая вылазка может обернуться судьбоносным знакомством. Причем развиваться отношения будут столь стремительно, что Свинья может испугаться. Но бояться не нужно – доверьтесь сердце и судьбе.Гороскоп здоровья для Свиньи (Кабана)-2022Что касается здоровья, главная рекомендация Свинье – лучше предупредить проблему заранее. В 2022 году могут обостриться хронические заболевания – особенно среди представителей знака, которые с начала пандемии жалуются на проблемы нервной системы или опорно-двигательного аппарата.Стоит пройти полный скрининг, съездить в санаторий или неделю провести на пляже. А вот от экстремальных видов спорта лучше отказаться: в 2022-м для Свиней возрастает риск травм.Читайте также:Восточный гороскоп для Змеи: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Тигра: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Кролика: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Лошади: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Овцы/Козы-2022: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Петуха-2022: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Дракона-2022: самый подробный прогнозВосточный гороскоп для Собаки-2022: самый подробный прогноз

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