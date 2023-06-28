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Флаг Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Досрочные выборы президента Узбекистана пройдут 9 июля 2023 года.
https://uz.sputniknews.ru/20230628/moskva-dosrochnoe-golosovanie-prezidentskie-vybory-video-36391133.html
В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео
В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео
Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.
2023-06-28T17:45+0500
2023-06-28T17:45+0500
выборы президента узбекистана — 2023
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москва
выборы
выборы президента
президентские выборы в узбекистане
досрочное голосование
посольство республики узбекистан в рф
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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось на 31-м избирательном участке, созданном при посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.
https://uz.sputniknews.ru/20230622/kak-budut-proxodit-dosrochnyye-prezidentskiye-vybory-uzbekistan-36213416.html
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видео фото россия москва посольство узбекистана досрочное голосование выборы прездента президентские выборы 2023 избирательный участок бюллетень кандидаты

В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео

17:45 28.06.2023
© Sputnik / Владимир АлексеевДосрочное голосование на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве
Досрочное голосование на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.06.2023
© Sputnik / Владимир Алексеев
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Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось на 31-м избирательном участке, созданном при посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.
Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.
© Sputnik / Владимир Алексеев
Посольство Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
Избирательный участок в посольстве Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
Досрочное голосование на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
Информационный стенд с программами кандидатов в президенты в посольстве Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Алексеев
© Sputnik / Владимир Алексеев
Информационный стенд с программами кандидатов в президенты в посольстве Узбекистана в Москве - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
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© Sputnik / Владимир Алексеев
На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.
Предвыборная программа кандидата в Президенты Абдушукура Хамзаева
Предвыборная программа кандидата в Президенты Шавката Мирзиёева
Предвыборная программа кандидата в Президенты Улугбека Иноятова
Предвыборная программа кандидата в Президенты Робахон Махмудовой
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане инфографика заглушка - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.06.2023
Выборы президента Узбекистана — 2023
Как будут проходить досрочные президентские выборы в Узбекистане
22 июня, 18:22
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