https://uz.sputniknews.ru/20230628/moskva-dosrochnoe-golosovanie-prezidentskie-vybory-video-36391133.html

В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео

В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео

Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.

2023-06-28T17:45+0500

2023-06-28T17:45+0500

2023-06-28T17:45+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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президентские выборы в узбекистане

досрочное голосование

посольство республики узбекистан в рф

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ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось на 31-м избирательном участке, созданном при посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik.Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.

https://uz.sputniknews.ru/20230622/kak-budut-proxodit-dosrochnyye-prezidentskiye-vybory-uzbekistan-36213416.html

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