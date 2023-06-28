В Москве проходит досрочное голосование на президентских выборах в Узбекистане — видео
© Sputnik / Владимир АлексеевДосрочное голосование на президентских выборах в посольстве Узбекистана в Москве
© Sputnik / Владимир Алексеев
Проголосовать досрочно могут избиратели, которые не будут находиться по месту жительства в день выборов.
ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось на 31-м избирательном участке, созданном при посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik.
Досрочное голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, основной день выборов - 9 июля.
Участвовать в голосовании имеют право граждане Узбекистана, достигшие 18 лет. Каждому гражданину выдается один избирательный бюллетень. Голосующий заполняет его в специальной кабинке или комнате для тайного голосования и опускает в опечатанную урну.
© Sputnik / Владимир Алексеев
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На пост главы государства ЦИК Узбекистана зарегистрировала следующих кандидатов:
от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;
от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;
от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;
от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.
Досрочное голосование на президентских выборах в Ташкенте.
Предвыборная агитация кандидатов в президенты стартовала 7 июня.