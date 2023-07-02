https://uz.sputniknews.ru/20230702/uzbekistan-prezident-vybory-golosovaniye-dosrochno-dannyye-sik-36478681.html

За четыре дня досрочно проголосовали более 376 тысяч узбекистанцев — ЦИК

За четыре дня досрочно проголосовали более 376 тысяч узбекистанцев — ЦИК

Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана началось 28 июня. Граждане, которые не смогут находиться по месту жительства в день выборов, имеют право проголосовать досрочно с 28 июня по 5 июля.

2023-07-02T20:10+0500

2023-07-02T20:10+0500

2023-07-02T20:10+0500

выборы президента узбекистана — 2023

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ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. По состоянию на 1 июля 2023 года правом досрочного голосования на президентских выборах воспользовались 376 623 избирателя, сообщает ЦИК Узбекистана.Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.Досрочное голосование продлится до 5 июля этого года.Как проголосовать досрочно на выборах президента Узбекистана — инструкция.Вопросы о выборах президента в Узбекистане, которые вы стесняетесь задать — отвечает ЦИКГде получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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