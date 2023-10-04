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https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoyev-putin-vstrecha-obsujdeniye-mneniye-ekspert-39619878.html
Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт
Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт
Шавкат Мирзиёев также посетит Татарстан, который является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России.
2023-10-04T17:17+0500
2023-10-04T17:21+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
россия
москва
татарстан
казань
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом. В Москве Мирзиёев встретится с Путиным. Также в программе — посещение Казани, где глава Узбекистана проведет переговоры с Раисом республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Такие визиты всегда сопровождаются серьезным пакетом договоренностей, соглашений экономического характера, рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.По его мнению, основной темой переговоров лидеров двух стран станет развитие торгово-экономического сотрудничества.Эксперт убежден, что будут обсуждать вопросы газовой сферы. Согласно договоренностям, с 1 октября должны были начаться поставки российского газа в Узбекистан. Запуск этого процесса, по его словам, выгоден и Узбекистану, и России.Также, по мнению Эргашева, еще одной темой обсуждения станут вопросы усиления и активизации участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.Кроме того, важный вопрос, который могут обсудить — это строительство АЭС, считает политолог. Проект в 2018 году запустили президенты Узбекистана и России.Кроме Москвы, Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита посетит и Казань. Татарстан является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России, пояснил эксперт.Он напомнил, что на всех промышленных выставках "Иннопром", которые проводились в Узбекистане, присутствовала большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым."Предприятия из Татарстана активно участвуют в развитии технопарка в Чирчике. Для Узбекистана Татарстан является серьезным долгосрочным партнером, и я думаю это будет закреплено в ходе посещения президентом Узбекистана Казани. Я так понимаю, что будут обсуждены новые проекты, которые еще больше свяжут экономики Узбекистана и Татарстана", — заключил Эргашев.
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Рамиз Бахтияров
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политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит казань россия татарстан москва мнение эксперта бахтиёр эргашев
политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит казань россия татарстан москва мнение эксперта бахтиёр эргашев

Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт

17:17 04.10.2023 (обновлено: 17:21 04.10.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
© Sputnik / Алексей Никольский
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Шавкат Мирзиёев также посетит Татарстан, который является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом. В Москве Мирзиёев встретится с Путиным. Также в программе — посещение Казани, где глава Узбекистана проведет переговоры с Раисом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Такие визиты всегда сопровождаются серьезным пакетом договоренностей, соглашений экономического характера, рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2023
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра Эргашева
По его мнению, основной темой переговоров лидеров двух стран станет развитие торгово-экономического сотрудничества.

"Оно развивается неплохими темпами. Так, например, количество российско-узбекских предприятий в республике приблизилось к 3 тысячам. Сейчас нужно думать о том, как помогать бизнесу двух стран развивать сотрудничество, увеличивать объемы экспорта и импорта", — сказал Эргашев.

Эксперт убежден, что будут обсуждать вопросы газовой сферы. Согласно договоренностям, с 1 октября должны были начаться поставки российского газа в Узбекистан. Запуск этого процесса, по его словам, выгоден и Узбекистану, и России.
"Нужно думать, как наладить регулярные поставки газа, чтобы осенне-зимний период в Узбекистане проходил без проблем", — отметил он.
Также, по мнению Эргашева, еще одной темой обсуждения станут вопросы усиления и активизации участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.

"В частности, вопрос усиления связи Узбекистана как страны-наблюдателя в ЕАЭС. У Узбекистана есть свои предложения в этом направлении, есть дорожные карты, которые определяют механизм постепенной синхронизации узбекской нормативно-правовой базы с требованиями ЕАЭС. Это плавный, постепенный процесс, который продолжается", — пояснил он.

Кроме того, важный вопрос, который могут обсудить — это строительство АЭС, считает политолог. Проект в 2018 году запустили президенты Узбекистана и России.
"Прошло уже пять лет и пора выходить на конкретные договоренности. Несмотря на то, что этот вопрос почти не обсуждался во время визита премьер-министра Арипова в Россию, его могут обсудить во время предстоящей поездки Шавката Мирзиёева", — предположил Эргашев.
Кроме Москвы, Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита посетит и Казань. Татарстан является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России, пояснил эксперт.
Он напомнил, что на всех промышленных выставках "Иннопром", которые проводились в Узбекистане, присутствовала большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым.
"Предприятия из Татарстана активно участвуют в развитии технопарка в Чирчике. Для Узбекистана Татарстан является серьезным долгосрочным партнером, и я думаю это будет закреплено в ходе посещения президентом Узбекистана Казани. Я так понимаю, что будут обсуждены новые проекты, которые еще больше свяжут экономики Узбекистана и Татарстана", — заключил Эргашев.
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