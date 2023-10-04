Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт
17:17 04.10.2023 (обновлено: 17:21 04.10.2023)
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, архивное фото
© Sputnik / Алексей Никольский/
Шавкат Мирзиёев также посетит Татарстан, который является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом. В Москве Мирзиёев встретится с Путиным. Также в программе — посещение Казани, где глава Узбекистана проведет переговоры с Раисом республики Татарстан Рустамом Миннихановым.
Такие визиты всегда сопровождаются серьезным пакетом договоренностей, соглашений экономического характера, рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
© Страница в социальных сетях Бахтиёра ЭргашеваДиректор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
По его мнению, основной темой переговоров лидеров двух стран станет развитие торгово-экономического сотрудничества.
"Оно развивается неплохими темпами. Так, например, количество российско-узбекских предприятий в республике приблизилось к 3 тысячам. Сейчас нужно думать о том, как помогать бизнесу двух стран развивать сотрудничество, увеличивать объемы экспорта и импорта", — сказал Эргашев.
Эксперт убежден, что будут обсуждать вопросы газовой сферы. Согласно договоренностям, с 1 октября должны были начаться поставки российского газа в Узбекистан. Запуск этого процесса, по его словам, выгоден и Узбекистану, и России.
"Нужно думать, как наладить регулярные поставки газа, чтобы осенне-зимний период в Узбекистане проходил без проблем", — отметил он.
Также, по мнению Эргашева, еще одной темой обсуждения станут вопросы усиления и активизации участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
"В частности, вопрос усиления связи Узбекистана как страны-наблюдателя в ЕАЭС. У Узбекистана есть свои предложения в этом направлении, есть дорожные карты, которые определяют механизм постепенной синхронизации узбекской нормативно-правовой базы с требованиями ЕАЭС. Это плавный, постепенный процесс, который продолжается", — пояснил он.
Кроме того, важный вопрос, который могут обсудить — это строительство АЭС, считает политолог. Проект в 2018 году запустили президенты Узбекистана и России.
"Прошло уже пять лет и пора выходить на конкретные договоренности. Несмотря на то, что этот вопрос почти не обсуждался во время визита премьер-министра Арипова в Россию, его могут обсудить во время предстоящей поездки Шавката Мирзиёева", — предположил Эргашев.
Кроме Москвы, Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита посетит и Казань. Татарстан является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России, пояснил эксперт.
Он напомнил, что на всех промышленных выставках "Иннопром", которые проводились в Узбекистане, присутствовала большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым.
"Предприятия из Татарстана активно участвуют в развитии технопарка в Чирчике. Для Узбекистана Татарстан является серьезным долгосрочным партнером, и я думаю это будет закреплено в ходе посещения президентом Узбекистана Казани. Я так понимаю, что будут обсуждены новые проекты, которые еще больше свяжут экономики Узбекистана и Татарстана", — заключил Эргашев.