https://uz.sputniknews.ru/20231004/mirziyoyev-putin-vstrecha-obsujdeniye-mneniye-ekspert-39619878.html

Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт

Торговля, газ, АЭС — что обсудят Мирзиёев и Путин в Москве рассказал эксперт

Шавкат Мирзиёев также посетит Татарстан, который является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России.

2023-10-04T17:17+0500

2023-10-04T17:17+0500

2023-10-04T17:21+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

россия

москва

татарстан

казань

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев 5 — 7 октября посетит Россию с официальным визитом. В Москве Мирзиёев встретится с Путиным. Также в программе — посещение Казани, где глава Узбекистана проведет переговоры с Раисом республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Такие визиты всегда сопровождаются серьезным пакетом договоренностей, соглашений экономического характера, рассказал Sputnik директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.По его мнению, основной темой переговоров лидеров двух стран станет развитие торгово-экономического сотрудничества.Эксперт убежден, что будут обсуждать вопросы газовой сферы. Согласно договоренностям, с 1 октября должны были начаться поставки российского газа в Узбекистан. Запуск этого процесса, по его словам, выгоден и Узбекистану, и России.Также, по мнению Эргашева, еще одной темой обсуждения станут вопросы усиления и активизации участия в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.Кроме того, важный вопрос, который могут обсудить — это строительство АЭС, считает политолог. Проект в 2018 году запустили президенты Узбекистана и России.Кроме Москвы, Шавкат Мирзиёев в рамках своего визита посетит и Казань. Татарстан является одним из самых активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов России, пояснил эксперт.Он напомнил, что на всех промышленных выставках "Иннопром", которые проводились в Узбекистане, присутствовала большая делегация из Татарстана во главе с Рустамом Миннихановым."Предприятия из Татарстана активно участвуют в развитии технопарка в Чирчике. Для Узбекистана Татарстан является серьезным долгосрочным партнером, и я думаю это будет закреплено в ходе посещения президентом Узбекистана Казани. Я так понимаю, что будут обсуждены новые проекты, которые еще больше свяжут экономики Узбекистана и Татарстана", — заключил Эргашев.

узбекистан

россия

татарстан

казань

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

политика узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев официальный визит казань россия татарстан москва мнение эксперта бахтиёр эргашев