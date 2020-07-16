Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 июля

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в стране — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Количество инфицированных близится к 15 тысячам
За сутки в республике прибавилось еще 525 пациентов с опасным вирусом.
По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлен 14991 случай заболевания COVID-19.
Лечение в инфекционных учреждениях проходит 6 263 гражданина с положительным диагнозом, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 7 — в крайне тяжелом.
В настоящее время в Узбекистане 57,5 тысячи человек находятся на домашнем карантине, 21,7 тысячи — под медицинским наблюдением.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 312 гражданам.
Пациенты были выписаны из в медицинских учреждений, расположенных в Ташкенте, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Джизакской и Ферганской областях.
Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 8 655 человек.
Президент отчитал главу Минздрава и хокима Ташкента
Шавкат Мирзиёев объявил выговор ответственным лицам за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения COVID-19 в Ташкенте и лечению больных.
Также глава государства указал на недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.
В Ташкенте заработали два call-центра по COVID-19
В первый центр можно обратиться по номеру 1197 за помощью в получении продуктов питания, во второй можно позвонить по номеру 1105 для получения консультации по вопросам, связанным с коронавирусом.
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В центре работают 40 специалистов, с которыми можно пообщаться на русском и узбекском языках. Они расскажут о симптомах болезни, плане действий и объяснят, куда обращаться за помощью.
Внесены изменения в работу службы скорой медицинской помощи
Президент потребовал исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы "103".
Генпрокурор Нигматилла Юлдашев заверил, что в республике будет обеспечено оперативное прибытие автомобилей скорой помощи в течение 15 минут.
Другим важным поручением президента стало полное обеспечение спроса на лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Аптеки Ташкента уже получили соответствующее официальное предупреждение.
Узбекистан вывез более 2 тысяч граждан с российско-казахстанской границы
Более двух тысяч граждан Узбекистана были вывезены из Самарской и Оренбургской областей РФ по железной дороге.
Билеты на эти поезда могли купить только граждане республики. Вагоны следуют в сопровождении сотрудников Национальной гвардии, министерств внутренних дел и здравоохранения Узбекистана.
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В Минтрансе подчеркнули, что все пассажиры сразу по прибытии будут отправлены в карантинные зоны Наманганской и Ташкентской областей.
Против COVID-19 — вместе: узбекские музыканты сыграли песни народов стран ШОС
Народный инструментальный ансамбль "Ассалом" из Ташкента решил поддержать дух единства и солидарности стран ШОС в этот непростой период.
Музыканты исполнили народные мелодии восьми государств организации: Китая, России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Индии.
Музыканты исполнили композицию в поддержку медиков и правоохранителей
Оркестр МВД Узбекистана, находясь на самоизоляции, исполнил композицию советского и российского композитора Эдуарда Артемьева и посвятил ее местным врачам и сотрудникам правоохранительных органов, которые борются с распространением коронавируса.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 13,6 миллиона, скончались 585 тысяч человек, выздоровели — более 7,6 миллиона.