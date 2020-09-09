Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 сентября

Общее число выздоровевших составляет 42 162 человека (+337). Это 94% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 44 781 (+500) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 255 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 42 162 человека (+337). Это 94% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 364.

В Ташкенте пройдет благотворительный проект в поддержку пациентов с COVID-19

Мероприятие под названием "Открытая сцена" пройдет в центральном парке имени Мирзо Улугбека.

В субботу, 12 сентября, в 17.00 на сцене выступят музыкальные коллективы Camera, Renessans и Fомальгаут. Ведущий – Азамат Алиев.

Еще четыре школы открыли свои двери для учащихся

Это школы №40 Шайхантахурского района, №266 Сергелийского района, №289 Бектемирского района и №295 Учтепинского района Ташкента.

Как помочь ребенку организовать первую учебную неделю — советы МНО >>

Напомним, что решение об открытии образовательных учреждений принимают депутаты городского и местных районных кенгашей, исходя из фактической готовности школ, санитарно-эпидемиологической обстановки в округе и возможностей системы здравоохранения.

В республике продолжают выявлять "читеров" на вступительных экзаменах

В Бухаре поймали абитуриентку, которая пыталась спрятать телефон в нижнем белье.

Однако это далеко не единичный случай подобной "хитрости" в период прохождения тестовых испытаний.

Так, к примеру, школьница из города Галаосиё спрятала в нижнем белье микронаушник Bluetooth. Те же, у кого не было гаджетов, решили воспользоваться традиционными шпаргалками: у одного ученика их обнаружили на спине, другая выпускница спрятала их в платке.

Некоторые абитуриенты пошли дальше — учащаяся из Вобкента вовсе пришла на экзамен вместо своей сестры.

Нурмат Отабеков рассказал о том, как переболел коронавирусом

Главный государственный санитарный инспектор республики отметил, что в первые 8 дней в больнице и после выявления COVID-19 у него не было серьезных клинических симптомов.

На восьмой день стали наблюдаться симптомы пневмонии, и в течение шести дней наблюдались, связанные с дыхательной недостаточностью.

Анализы показали, что воспалены были 50% легких. На 14-15 дни стали притупляться запахи и вкусы. В частности, Отабеков рассказал, что резко ослаб вкус горечи, в то время как вкус соли и сладости он еще чувствовал.

На 21 день лечения у Отабекова были уже все известные симптомы коронавируса: усталость, потливость, температура, снижение обоняния и вкуса, проблемы с дыханием и дисфункция кишечника

"Я пришел к выводу, что все рекомендации ВОЗ по диагностике, лечению и профилактике заболевания актуальны и обоснованны", — заключил главный эпидемиолог Узбекистана.

Столичный театр "Ильхом" вновь открывает свои двери

Он возобновит свою работу 19 сентября. Между тем купить билеты можно уже с сегодняшнего дня.

Чтобы обеспечить максимальный комфорт для своих зрителей, в "Ильхоме" подготовились по всем правилам санитарной безопасности: посетителей будут встречать и провожать в масках и перчатках.

Жители Ташкента стали чаще сообщать в "скорую" о симптомах COVID-19

За первую неделю сентября количество звонков в call-центр станции выросло до 19 707 против 18 316 за последнюю неделю августа.

Из общего числа поступивших звонков 31,2% были связаны с повышением температуры тела, 15,7% — с симптомами острых респираторных заболеваний и 4,1% — с признаками пневмонии.

В Минздраве вновь призвали граждан соблюдать санитарные правила — носить медицинские маски, держаться друг от друга на расстоянии минимум 1,5 метра и часто мыть руки.

Накануне домой из Самарской области вернулись еще 952 соотечественника

Специальный поезд "Узбекистон темир йуллари" во вторник доставил на родину 952 гражданина Узбекистана, ранее застрявших в Самарской области из-за закрытия сообщения на фоне пандемии COVID-19.

Все пассажиры по прибытии были отправлены в карантинные центры в Ташкентской области.

Для застрявших в Ростове узбекистанцев построили новый временный лагерь

Ситуация с желающими вернуться домой мигрантами взята под личный контроль губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Сегодня в Узбекистан отправился очередной вывозной состав, в который удалось посадить 950 человек.

Однако в Ростове-на-Дону остаются еще около трех тысяч рабочих из Узбекистана. Сейчас представители диаспоры совместно с Генеральным консульством РУз составляют списки застрявших граждан.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Ростовской области читайте здесь.

АБР и ЮНИСЕФ передали Узбекистану средства для защиты от COVID-19

Азиатский банк развития (АБР) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передали Минздраву республики партию средств защиты и реагентов для тестов на коронавирус COVID-19 стоимостью 952 тысячи долларов.

Груз был сформирован по согласованию с узбекской стороной. В него вошли, в частности, 71,1 тысячи медицинских комбинезонов и восемь тысяч бахил.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 27,6 миллиона, скончались почти 900 тысяч человек, выздоровели 18,6 миллиона.