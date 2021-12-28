https://uz.sputniknews.ru/20211228/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-raka--samyy-podrobnyy-prognoz-21973537.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Рака – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Рака – самый подробный прогноз

Этот год станет судьбоносным для всех Раков: кого-то ожидает внезапный успех на работе, кого-то – переезд, а кого-то свадьба или пополнение в семье. Читайте самый точный гороскоп для Раков на 2022 год.

2021-12-28T01:03+0500

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Раки – большие консерваторы, и самый страшный прогноз для них – тот, в котором нужно будет покинуть зону комфорта. К счастью, покровитель 2022 года, Черный Водяной Тигр подготовил для Раков совсем другие сценарии – в зависимости от их даты рождения.Вообще, в 2022 году Тигр лоялен ко многим знакам зодиака, но людям, родившимся под созвездием Рака, удача улыбнется особенно, ведь их с хозяином года объединяет одна стихия. Как и Раки, Тигр в грядущем году представит стихию Воды.О самых важных моментах, которые ждут Раков в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Рак – характеристика знакаКроме стихии, Тигру и Раку (22 июня – 22 июля) придают дополнительное сходство общие черты характера. Тигр – животное благородное и сильное, такими же качествами наделены и Раки.Будучи на самом деле людьми чувствительными и даже ранимыми из-за влияния Луны, Раки умело маскируют свои эмоции и внешне всегда выглядят спокойными, хотя могут долго и мучительно переживать из-за неудачи или разрыва. Из-за умения не выплескивать негатив на окружающих из Раков получаются хорошие, рассудительные руководители.Холодный ум способствует развитию проницательности – Раки прекрасно понимают, что творится на душе у других людей, и могут быть прекрасными психологами. Поэтому Раков почти невозможно обмануть.Успокаивая и приободряя других, сами Раки не откровенничают ни с кем – максимум, обсуждают проблемы с семьей, и то настолько неэмоционально, что даже самым близким может показаться, что Рак ни о чем не переживает. В реальности Рак просто-напросто старается беречь дорогих людей от лишних волнений.Вообще, Раки отличаются верностью и постоянством, умеют нести ответственность за других. Прирожденные лидеры, именно Раки принимают решения в любых отношениях, личных или деловых. Умеют смотреть наперед, предугадывать развитие ситуации, проявляют себя как хорошие стратеги, поэтому окружающие обычно не возражают, когда Раки проявляют инициативу, зная, что им можно смело доверять.При всей серьезности и основательности Раки до самой старости остаются любопытными и сентиментальными. В отношениях они – чуткие и заботливые партнеры, но проявить себя по максимуму им иногда мешает природная застенчивость.Впрочем, от стеснительности не остается и следа, если Рака разозлить – не позволяя себе кричать, типичный представитель этого знака просто холодно и сухо скажет все, что думает об обидчике, и вычеркнет его из своей жизни. Однако в 2022 году отношения с людьми у Раков будут складываться преимущественно позитивно.Общий гороскоп для Рака - 2022В 2022 году на Раков благоприятно влияет планета Уран, находящаяся в знаке Тельца. Эти два знака – Рак и Телец, - вообще идеально сочетаются друг с другом, поэтому Уран в Тельце способствует карьерным достижениям Рака.Действует на Раков и планета Юпитер из знака Рыб. Астрологи называют Юпитер планетой счастья, веря, что она притягивает удачу. Поэтому с января по май, а также в декабре гороскоп Тамары Глобы предсказывает Ракам множество успехов, причем все они придут внезапно, в момент, когда Рак меньше всего их ждет. Однако стоит помнить: это не банальное везение, фортуна улыбается Ракам вполне закономерно, ведь они много и добросовестно трудились в 2021 году.Также 2022 год благоприятен поездок и путешествий. Некоторые Раки, родившиеся с 22 июня до 1 июля, переедут в другой город или страну, как давно мечтали.Финансовый гороскоп для Рака - 2022Везет Ракам и в сфере финансов. Некоторые Раки могут получить неожиданно получить наследство. "Поздние" раки же обрадуются росту доходов в первой половине года – вероятно повышение зарплаты или предложение сменить работу.Раки, мечтающие о создании собственного дела, могут смело реализовывать свою идею – Юпитер и Уран будут на их стороне. Самый благоприятный период в сфере финансов ожидается 1-10 июля – в это время Раки даже могут выиграть в лотерею. А продвижение по службе максимально возможно в конце января, а также в августе.Гороскоп здоровья для Рака - 2022Астропрогноз для Рака в 2022 году не предвещает никаких проблем со здоровьем для Раков, кроме сезонных простуд. Зато обещает улучшение текущего состояния: в 2021 году у многих Раков обострились хронические заболевания. В 2022-м эту ситуацию удастся изменить. Грядущий год благоприятен, чтобы попробовать новый курс лечения, поехать восстанавливаться в санаторий или сменить лечащего врачаЛюбовный гороскоп для Рака - 2022Черный Водяной Тигр приготовил приятные сюрпризы для Раков и на личном фронте. В 2022 году на чувственный аспект в жизни Раков с февраля активно влияет Венера, планета любви. Поэтому единственный непростой период, который придется пройти представителям стихии воды, - это январь.В январе к Ракам могут вернуться люди из прошлого, и здесь все зависит от вас самих – только вы решаете, начать все заново или попрощаться с бывшим партнером уже окончательно. Раки, твердо намеренные продолжить отношения, ранее приносившие немало проблем, могут вздохнуть с облегчением – 2022 год принесет покой и романтику.Раки, оставшиеся в одиночестве, тоже не должны унывать – на протяжении всего года их ждут яркие знакомства. Мужчина-Рак, скорее всего, встретит женщину своей мечты – возможно, они уже были знакомы, однако теперь Рак посмотрит на нее другими глазами. Важно только понимать, что Раков-мужчин чаще всего привлекают сильные женщины, и если не пытаться подавлять их, союз сложится гармонично.Женщины-Раки же могут рассчитывать на встречу со статусным мужчиной, который весьма быстро начнет разговоры о свадьбе. Лучшее время для бракосочетания, к слову, приходится на лето – особенно благоприятны июль и август. Ну а семейных Раков ждет пополнение.

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