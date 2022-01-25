https://uz.sputniknews.ru/20220125/vostochnyy-goroskop-dlya-obezyany---2022-samyy-podrobnyy-prognoz-22380205.html
Восточный гороскоп для Обезьяны – 2022: самый подробный прогноз
Восточный гороскоп для Обезьяны – 2022: самый подробный прогноз
Как считают астрологи, Обезьяна и Тигр – одни из наиболее совместимых знаков восточного гороскопа. Поэтому в 2022 году Обезьяне должно повезти во многих сферах жизни.
2022-01-25T23:00+0500
2022-01-25T23:00+0500
2022-01-25T23:00+0500
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Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Обезьяны? О самых важных моментах, которые ждут Обезьяну в новом году, читайте в нашем гороскопе.Рожденные в год Обезьяны – описание знакаРодились: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016Обезьяна – любимица в любом обществе, даже Тигр, покровитель года, относится к ней весьма благосклонно. За что любят Обезьяну? Представители этого знака обычно обладают хорошим вкусом, у них подвешен язык, они одарены творчески.Поэтому люди, родившиеся в год Обезьяны, часто добиваются успехов на сцене – из них выходят отличные актеры, ведущие, музыканты. Очаровывать публику Обезьяне помогает непосредственность, улыбчивость и артистизм. К тому же Обезьяна общительна – с любым найдет контакт и сможет договориться.Но при всей своей живости Обезьяне трудно по-настоящему сходиться с людьми. Мешает природная недоверчивость, которая делает Обезьяну слишком чувствительной и обидчивой. Если Обезьяне не везло в личной жизни, она может превратиться в манипулятора и обманщика. Если же наоборот, то из Обезьяны получается прекрасный родитель, веселый и заинтересованный в образовании своих детей, а также партнер, умеющий увидеть во второй половине только самое прекрасное, несмотря даже на явные недостатки.В трудных ситуациях Обезьяна находчива, быстро находит решение проблемы. С ней лучше не спорить – Обезьяна любит конкуренцию и в споре с врагами всегда одерживает вверх в силу сообразительности и умению реактивно оценивать обстоятельства.Общий гороскоп для Обезьяны – 20222022 год для Обезьяны – это период профессиональных трансформаций и творческих побед. Особенно повезет Обезьянам, трудящимся в сфере культуры. Ну а в остальном все спокойно – семья и друзья радуют стабильностью.Гороскоп карьеры для Обезьяны – 2022Работы в 2022 году будет много. Тем, кто в поиске, предложат выгодное предложение сотрудничества. Представители знака, давно мечтавшие превратить свое хобби в бизнес, тоже получат такую возможность. Ну а Обезьяны, мечтавшие о повышении, наконец-то вступят в новую должность.Однако у любой медали две стороны: придется и жертвовать сном, и оставаться в офисе допоздна. Плоды своих трудов вы увидите уже осенью – авторитет Обезьяны возрастет, более того, ее жду успех.При этом стоит быть максимально осторожными во всем, что касается подписания документов.Также многие Обезьяны почувствуют тягу к знаниям, поймут, что для достижения новых высот им нужно улучшить качество своих профессиональных навыков, и запишутся на курсы или поступят на второе высшее или в магистратуру.Любовный гороскоп для Обезьяны – 2022В этом году Обезьяна сможет разорваться мучившие ее отношения и с головой нырнет в омут страсти – весной вероятно изобилие знакомств, которые приведут ни к чему не обязывающим романам. Правда, так считает только сама Обезьяна. А вот партнер может быть настроен серьезно, поэтому присмотритесь: вполне возможно, что у вас общие взгляды на жизнь и вы имеете все шансы построить крепкий, по-настоящему счастливый союз.Семейные Обезьяны переживут кризис отношений – и все по своей вине: слишком много времени они будут уделять работе. В итоге вторая половина может просто потерять терпение – в самом деле, сколько можно ждать хоть капли вашего внимания? Поэтому не забывайте почаще заключать любимого человека в объятие. Помогут спасти отношения и доверительные разговоры – если вы объясните партнеру, почему вы столь загружены, вам пойдут на уступки.Гороскоп здоровья для Обезьяны – 2022Никаких причин для беспокойства – наоборот, в 2022 году у Обезьян появится немало возможностей укрепить здоровье. Например, возникнет шанс поехать на курорт – стоит обязательно им воспользоваться. Единственное, чего стоит опасаться Обезьяне, так это сквозняков – весной возрастает риск простуд.Читайте также:
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прогноз, обезьяна, гороскоп
Восточный гороскоп для Обезьяны – 2022: самый подробный прогноз
Как считают астрологи, Обезьяна и Тигр – одни из наиболее совместимых знаков восточного гороскопа. Поэтому в 2022 году Обезьяне должно повезти во многих сферах жизни.
Согласно китайскому гороскопу, 1 февраля в свои права вступает покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр. Что он подготовил для представителей знака Обезьяны? О самых важных моментах, которые ждут Обезьяну в новом году, читайте в нашем гороскопе.
Рожденные в год Обезьяны – описание знака
Родились: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
Обезьяна – любимица в любом обществе, даже Тигр, покровитель года, относится к ней весьма благосклонно. За что любят Обезьяну? Представители этого знака обычно обладают хорошим вкусом, у них подвешен язык, они одарены творчески.
Поэтому люди, родившиеся в год Обезьяны, часто добиваются успехов на сцене – из них выходят отличные актеры, ведущие, музыканты. Очаровывать публику Обезьяне помогает непосредственность, улыбчивость и артистизм. К тому же Обезьяна общительна – с любым найдет контакт и сможет договориться.
Но при всей своей живости Обезьяне трудно по-настоящему сходиться с людьми. Мешает природная недоверчивость, которая делает Обезьяну слишком чувствительной и обидчивой. Если Обезьяне не везло в личной жизни, она может превратиться в манипулятора и обманщика. Если же наоборот, то из Обезьяны получается прекрасный родитель, веселый и заинтересованный в образовании своих детей, а также партнер, умеющий увидеть во второй половине только самое прекрасное, несмотря даже на явные недостатки.
В трудных ситуациях Обезьяна находчива, быстро находит решение проблемы. С ней лучше не спорить – Обезьяна любит конкуренцию и в споре с врагами всегда одерживает вверх в силу сообразительности и умению реактивно оценивать обстоятельства.
Общий гороскоп для Обезьяны – 2022
2022 год для Обезьяны – это период профессиональных трансформаций и творческих побед. Особенно повезет Обезьянам, трудящимся в сфере культуры. Ну а в остальном все спокойно – семья и друзья радуют стабильностью.
Гороскоп карьеры для Обезьяны – 2022
Работы в 2022 году будет много. Тем, кто в поиске, предложат выгодное предложение сотрудничества. Представители знака, давно мечтавшие превратить свое хобби в бизнес, тоже получат такую возможность. Ну а Обезьяны, мечтавшие о повышении, наконец-то вступят в новую должность.
Однако у любой медали две стороны: придется и жертвовать сном, и оставаться в офисе допоздна. Плоды своих трудов вы увидите уже осенью – авторитет Обезьяны возрастет, более того, ее жду успех.
При этом стоит быть максимально осторожными во всем, что касается подписания документов.
Также многие Обезьяны почувствуют тягу к знаниям, поймут, что для достижения новых высот им нужно улучшить качество своих профессиональных навыков, и запишутся на курсы или поступят на второе высшее или в магистратуру.
Любовный гороскоп для Обезьяны – 2022
В этом году Обезьяна сможет разорваться мучившие ее отношения и с головой нырнет в омут страсти – весной вероятно изобилие знакомств, которые приведут ни к чему не обязывающим романам. Правда, так считает только сама Обезьяна. А вот партнер может быть настроен серьезно, поэтому присмотритесь: вполне возможно, что у вас общие взгляды на жизнь и вы имеете все шансы построить крепкий, по-настоящему счастливый союз.
Семейные Обезьяны переживут кризис отношений – и все по своей вине: слишком много времени они будут уделять работе. В итоге вторая половина может просто потерять терпение – в самом деле, сколько можно ждать хоть капли вашего внимания? Поэтому не забывайте почаще заключать любимого человека в объятие. Помогут спасти отношения и доверительные разговоры – если вы объясните партнеру, почему вы столь загружены, вам пойдут на уступки.
Гороскоп здоровья для Обезьяны – 2022
Никаких причин для беспокойства – наоборот, в 2022 году у Обезьян появится немало возможностей укрепить здоровье. Например, возникнет шанс поехать на курорт – стоит обязательно им воспользоваться. Единственное, чего стоит опасаться Обезьяне, так это сквозняков – весной возрастает риск простуд.
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