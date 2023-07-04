https://uz.sputniknews.ru/20230704/yujnaya-koreya-dosrochnoye-golosovaniye-vybory-prezident-uzbekistan-36520220.html

В Южной Корее проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

В Южной Корее проходит досрочное голосование на выборах президента Узбекистана

Узбекистанцы могут проголосовать на двух избирательных участках — в Сеуле и Кванжу

2023-07-04T11:59+0500

2023-07-04T11:59+0500

2023-07-04T12:34+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

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президент узбекистана

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

досрочное голосование

южная корея

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ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Южной Корее продолжается досрочное голосование на выборах президента Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". В голосовании участвуют граждане Узбекистана, постоянно или временно проживающие в таких городах как Ансонг, Ёжу, Киме и Мокпо.Узбекистанцы могут проголосовать на 17-м избирательном участке в городе Сеуле и 18-м — в городе Кванжу.Досрочное голосование завершится 5 июля. Напомним, что решением ЦИК Узбекистана при дипломатических и иных представительствах республики в зарубежных государствах создали 56 избирательных участков в 39 зарубежных странах.В основной день выборов (9 июля) и дни досрочного голосования (с 28 июня по 5 июля) узбекистанцы, включенные в списки избирателей за рубежом, смогут прийти на избирательные участки. При этом проголосовать могут и те, кто по каким-либо причинам не подали заявление о включении себя в список избирателей.Подробная инструкция, как проголосовать на президентских выборах за рубежом — здесь.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиНапомним, что досрочные президентские выборы состоятся 9 июля 2023 года.7 июня в Узбекистане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты.До этого ЦИК Узбекистана зарегистрировала кандидатов на пост главы государства:от Народно-демократической партии (НДПУ) — Улугбека Ильясовича Иноятова;от Движения предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократической партии (УзЛиДеП) — Шавката Миромоновича Мирзиёева;от Социал-демократической партии (СДПУ) “Адолат” — Робахон Анваровну Махмудову;от Экологической партии — Абдушукура Худойкуловича Хамзаева.Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.

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