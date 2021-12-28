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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Гороскоп на 2022 год: что ждет Львов – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Львов – самый подробный прогноз
Львов ждет запоминающийся период, ведь покровителем грядущего года станет Тигр. Без противостояния и проверки на прочность не обойтись. Зато результаты Львов порадуют. Читайте самый точный гороскоп для Львов на 2022 год.
2021-12-28T23:00+0500
2021-12-28T23:00+0500
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"И огонь, и вода". Эта строчка из знаменитой песни идеально характеризует взаимоотношения людей, рожденных под созвездием Льва, и символа 2022 года – Черного Водяного Тигра.И тигр, и лев – животные, стремящиеся к лидерству. К тому же в 2022 году Тигр представит стихию Воды, а Лев – это огненный знак, и временами найти общий язык этим двоим будет очень непросто. Поэтому год для Львов выдастся ярким. В нем будет все: и кризисы, и взлеты.О самых важных моментах, которые ждут Львов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Лев – характеристика знакаНа самом деле Лев (23 июля – 22 августа) во многом схож с Тигром в плане характера – такой же гордый, сильный, храбрый и уверенный в себе. В этом и проблема: два амбициозных знака, ощутив малейшую конкуренцию, непременно вступят в противостояние друг с другом.Тем не менее, Лев вызывает большое уважение у хозяина года – уверенность Льва основывается не на пустом месте. Львы – талантливые организаторы, ответственные и решительные. Они всегда доводят начатое до конца, потому что им важно достигнуть цели, и не боятся проблем.Конфликтные ситуации Львы решают красиво, тактично, с присущим им великодушием. Так вести себя представителей этого знака мотивирует оценка окружающих. Львы любят внимание и похвалу, высокая оценка их труда и личных качеств другими людьми – это главный источник их вдохновения.Впрочем, в зависимости от чужого одобрения кроется и главная проблема Львов. Типичный Лев плохо переносит критику, легко обижается и слишком долго переживает из-за нелестных слов, сказанных в свой адрес. Эти эмоции тем временем бьют по самооценке и мешают Льву идти дальше.Поэтому в 2022 году Льву стоит работать над собой, а также тщательно подходить к подбору окружения. Если рядом со Львом будут люди, которые верят в него и поддерживают, он почувствует себя сильнее. И оплатит им сторицей – как настоящий царь зверей, Лев по натуре собственник, ценит верность и сам умеет быть преданным.От близких Лев не жалеет ничего и всячески их балует. А учитывая, что к щедрости Львов прибавляется хороший вкус, этот знак зодиака всегда выбирает красивые, даже чересчур роскошные подарки.Кроме этого, Лев умеет выражать свою любовь поступками. Например, многие Львы, особенно мужчины, прекрасно готовят – и с удовольствием стоят у плиты, чтобы порадовать членов семьи. При всех этих достоинствах Лев обладает серьезным недостатком – ему трудно признать свои ошибки. Если рожденные под знаком Льва научатся делать первый шаг после конфликта, 2022 год сложится для них успешно.Общий гороскоп для Львов - 2022В 2022 году на Львов влияют две планеты – Сатурн и Уран. Как считают астрологи, Сатурн проверяет людей "на стойкость". В прошлом году личные проблемы Львов, рожденных в первой декаде (23 июля – 1 августа), вызывал именно Сатурн.Теперь планета влияет на более поздних Львов – тех, что родились в период 2-12 августа. В первой половине года возможны кризисы в отношениях, недопонимания с коллегами. Однако особенно волноваться не стоит. Если Львы усердно работали и не подводили доверия близких в прошлом году, значит, им улыбнется удача и из любой ситуации они выйдут победителями.Более того, в конце года, анализируя прошлое, многие Львы поймут, что все испытания выпали им не зря и, наоборот, помогли изменить жизнь к лучшему. Например, преодолевая кризис в отношениях и боясь потерять вторую половину, Лев станет больше ценить ее и влюбится в избранника или избранницу заново.Проблемы на работе же натолкнут Льва на мысль о новом проекте, которые полностью раскроют его потенциал. В этом Львам поможет Уран, которую называют "планетой сюрпризов". Именно под ее влиянием представителей огненной стихии посещают мысли о кардинальном изменении жизни.Финансовый гороскоп для Львов - 20222022 год для Львов окажется финансово непредсказуемым – и все из-за неумения Львов планировать бюджет. Поэтому гороскоп Тамары Глобы рекомендует Львам не сорить деньгами, а откладывать на будущее.На работе Львы будут периодически поддаваться желанию бросить все и уйти совершенно в другую сферу. Стоит ли так поступать? Да, если вы обдумали свое решение, а не приняли его на эмоциях. Если же вы осознаете, что действуете сгоряча, просто отпустите ситуацию и подождите – в вас говорит усталость. Вторая половина 2022 года порадует вас карьерными успехами.Гороскоп здоровья для Львов - 2022В 2022 году Львам стоит записаться на обследование сердечно-сосудистой системы – возможно, она нуждается в укреплении. Также высок риск травматизма, поэтому стоит быть осторожнее и не выбирать экстремальные виды спорта.Во всем остальном грядущий год обещает быть благоприятным для Львов с точки зрения здоровья.Любовный гороскоп для Львов - 2022Как было сказано выше, Сатурн принесет кризис в жизнь Льва – и во многом он затронет личную жизнь. Семейные Львы столкнутся с настоящим кризисом в отношениях, и во время ссор нужно контролировать свои слова, чтобы не обидеть партнера. Однако уже с мая позитивные тенденции возьмут вверх и конец года Львы встретят в кругу семьи, счастливые и умиротворенные.Одинокие Львы же могут рассчитывать на поддержку планеты любви Венеры. Она благоприятствует созданию серьезных отношений, параллельно в личную сферу "вмешивается" Юпитер, известный как "планета счастья". Период с мая по ноябрь будет наполнен интересными встречами, которые могут вылиться в крепкий, стабильный и наполненный любовью союз. А вступать в брак лучше в августе и сентябре.
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прогноз, гороскоп

Гороскоп на 2022 год: что ждет Львов – самый подробный прогноз

23:00 28.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_artЗнак зодиака Лев
Знак зодиака Лев - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_art
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Львов ждет запоминающийся период, ведь покровителем грядущего года станет Тигр. А значит, без противостояния и проверки на прочность не обойтись. Зато результаты к декабрю непременно Львов порадуют. Читайте самый точный гороскоп для Львов на 2022 год.
"И огонь, и вода". Эта строчка из знаменитой песни идеально характеризует взаимоотношения людей, рожденных под созвездием Льва, и символа 2022 года – Черного Водяного Тигра.
И тигр, и лев – животные, стремящиеся к лидерству. К тому же в 2022 году Тигр представит стихию Воды, а Лев – это огненный знак, и временами найти общий язык этим двоим будет очень непросто. Поэтому год для Львов выдастся ярким. В нем будет все: и кризисы, и взлеты.
О самых важных моментах, которые ждут Львов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.

Лев – характеристика знака

На самом деле Лев (23 июля – 22 августа) во многом схож с Тигром в плане характера – такой же гордый, сильный, храбрый и уверенный в себе. В этом и проблема: два амбициозных знака, ощутив малейшую конкуренцию, непременно вступят в противостояние друг с другом.
Тем не менее, Лев вызывает большое уважение у хозяина года – уверенность Льва основывается не на пустом месте. Львы – талантливые организаторы, ответственные и решительные. Они всегда доводят начатое до конца, потому что им важно достигнуть цели, и не боятся проблем.
Конфликтные ситуации Львы решают красиво, тактично, с присущим им великодушием. Так вести себя представителей этого знака мотивирует оценка окружающих. Львы любят внимание и похвалу, высокая оценка их труда и личных качеств другими людьми – это главный источник их вдохновения.
Впрочем, в зависимости от чужого одобрения кроется и главная проблема Львов. Типичный Лев плохо переносит критику, легко обижается и слишком долго переживает из-за нелестных слов, сказанных в свой адрес. Эти эмоции тем временем бьют по самооценке и мешают Льву идти дальше.
Поэтому в 2022 году Льву стоит работать над собой, а также тщательно подходить к подбору окружения. Если рядом со Львом будут люди, которые верят в него и поддерживают, он почувствует себя сильнее. И оплатит им сторицей – как настоящий царь зверей, Лев по натуре собственник, ценит верность и сам умеет быть преданным.
От близких Лев не жалеет ничего и всячески их балует. А учитывая, что к щедрости Львов прибавляется хороший вкус, этот знак зодиака всегда выбирает красивые, даже чересчур роскошные подарки.
Кроме этого, Лев умеет выражать свою любовь поступками. Например, многие Львы, особенно мужчины, прекрасно готовят – и с удовольствием стоят у плиты, чтобы порадовать членов семьи. При всех этих достоинствах Лев обладает серьезным недостатком – ему трудно признать свои ошибки. Если рожденные под знаком Льва научатся делать первый шаг после конфликта, 2022 год сложится для них успешно.

Общий гороскоп для Львов - 2022

В 2022 году на Львов влияют две планеты – Сатурн и Уран. Как считают астрологи, Сатурн проверяет людей "на стойкость". В прошлом году личные проблемы Львов, рожденных в первой декаде (23 июля – 1 августа), вызывал именно Сатурн.
Теперь планета влияет на более поздних Львов – тех, что родились в период 2-12 августа. В первой половине года возможны кризисы в отношениях, недопонимания с коллегами. Однако особенно волноваться не стоит. Если Львы усердно работали и не подводили доверия близких в прошлом году, значит, им улыбнется удача и из любой ситуации они выйдут победителями.
Более того, в конце года, анализируя прошлое, многие Львы поймут, что все испытания выпали им не зря и, наоборот, помогли изменить жизнь к лучшему. Например, преодолевая кризис в отношениях и боясь потерять вторую половину, Лев станет больше ценить ее и влюбится в избранника или избранницу заново.
Проблемы на работе же натолкнут Льва на мысль о новом проекте, которые полностью раскроют его потенциал. В этом Львам поможет Уран, которую называют "планетой сюрпризов". Именно под ее влиянием представителей огненной стихии посещают мысли о кардинальном изменении жизни.

Финансовый гороскоп для Львов - 2022

2022 год для Львов окажется финансово непредсказуемым – и все из-за неумения Львов планировать бюджет. Поэтому гороскоп Тамары Глобы рекомендует Львам не сорить деньгами, а откладывать на будущее.
На работе Львы будут периодически поддаваться желанию бросить все и уйти совершенно в другую сферу. Стоит ли так поступать? Да, если вы обдумали свое решение, а не приняли его на эмоциях. Если же вы осознаете, что действуете сгоряча, просто отпустите ситуацию и подождите – в вас говорит усталость. Вторая половина 2022 года порадует вас карьерными успехами.

Гороскоп здоровья для Львов - 2022

В 2022 году Львам стоит записаться на обследование сердечно-сосудистой системы – возможно, она нуждается в укреплении. Также высок риск травматизма, поэтому стоит быть осторожнее и не выбирать экстремальные виды спорта.
Во всем остальном грядущий год обещает быть благоприятным для Львов с точки зрения здоровья.

Любовный гороскоп для Львов - 2022

Как было сказано выше, Сатурн принесет кризис в жизнь Льва – и во многом он затронет личную жизнь. Семейные Львы столкнутся с настоящим кризисом в отношениях, и во время ссор нужно контролировать свои слова, чтобы не обидеть партнера. Однако уже с мая позитивные тенденции возьмут вверх и конец года Львы встретят в кругу семьи, счастливые и умиротворенные.
Одинокие Львы же могут рассчитывать на поддержку планеты любви Венеры. Она благоприятствует созданию серьезных отношений, параллельно в личную сферу "вмешивается" Юпитер, известный как "планета счастья". Период с мая по ноябрь будет наполнен интересными встречами, которые могут вылиться в крепкий, стабильный и наполненный любовью союз. А вступать в брак лучше в августе и сентябре.
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