Почему Узбекистан интересен российским бизнесменам — о чем говорили на KazanForum
21:04 22.05.2023 (обновлено: 21:25 22.05.2023)
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В нынешних непростых условиях две страны активно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках организаций. На международном экономическом форуме в Казани обсудили сотрудничество России и Узбекистана в новых реалиях. Подробнее – в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Сотрудничество между Узбекистаном и Россией активно развивается как на региональном и государственном уровнях, так и в рамках международных организаций и проектов.
В какую сферу в Узбекистане чаще всего инвестируют российские предприниматели, какие форматы экономического сотрудничества становятся востребованными и какой из регионов России активнее других работает в республике – читайте в нашем материале.
Отношения между двумя странами обсудили участники ХIV Международного экономического форума “Россия — Исламский мир: KazanForum”, проходившего в Казани 18-19 мая. В нем приняли участие представители 85 стран и 86 российских регионов — всего более 16 тыс. участников.
Делегация Узбекистана в составе более 100 человек стала одной из самых многочисленных. Свои стенды на форуме представили Ассоциация "Uzeltexsanoat", Минсельхоз и Национальный PR-центр, входящий в состав Министерства туризма и культурного наследия.
Цель казанского форума — укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Сегодня в ОИС входят 57 стран с населением более 1,5 млрд человек. Узбекистан стал полноправным членом Организации в 1996 году.
По мнению главы Татарстана Рустама Минниханова, позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает по многим вопросам мирового развития. Он также отметил, что сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров.
"В текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки, работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров, реализовывать совместные инвестпроекты", — подчеркнул глава Татарстана.
В связи с этим наиболее обсуждаемыми на форуме стали темы международного транспортного коридора "Север-Юг" и торгово-экономического сотрудничества, в том числе Узбекистана и России.
Главная тема форума
В текущих реалиях логистику обозначили как один из приоритетов в развитии сотрудничества с исламскими государствами. Поэтому тема международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" стала на форуме самой обсуждаемой.
Он включает три основных маршрута: Западный – через Республику Дагестан автомобильным и железнодорожным транспортом, Транскаспийский – через Каспийское море морским и речным транспортом по Волге в иранские и туркменские порты, а также Восточный – через республики Казахстан и Туркменистан автомобильным и железнодорожным транспортом.
"Это по-новому открываемое логистическое направление в новых экономических и геополитических условиях. И здесь совершенно понятно, что Узбекистан в этом МТК тоже играет очень важную роль", — отметил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
Узбекистан, активно продвигая региональные проекты и формируя оптимальные маршруты доставки товаров на международные рынки, также присоединился к международному транспортному коридору “Север-Юг”.
"В прошлом году мы были с визитом в Иране и увидели, насколько иранская сторона заинтересована в развитии данного направления. То же самое можно сказать о Туркменистане, и об Узбекистане, Казахстане. Поэтому эти вопросы – наиважнейшие", — отметил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Сегодня по этому маршруту провозят примерно 15 млн тонн. Ожидается, что уже к 2030 году объем грузопотока по этому коридору составит порядка 41-45 млн тонн груза.
"Но это только первый этап. Расчеты экономистов показывают, что потенциал грузопотока по этому проекту составляет от 60 до 100 млн тонн", — рассказал первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.
Самый активный регион
Взаимодействие между двумя странами развивается по нарастающей. Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане растет и сегодня составляет 3 700. Кроме того, республика, имея статус наблюдателя в ЕАЭС, достаточно успешно реализует программу промышленной кооперации с Россией. Узбекистан участвует во многих проектах евразийской "пятерки", в том числе по развитию электронной торговли, цифровизации грузовых перевозок.
Между тем, как рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, узбекистанские предприниматели проявляют интерес к сотрудничеству в сфере высоких технологий.
“Очень высокий интерес с узбекской стороны, в частности, к наукоемким технологиям, совместному производству инновационной продукции и возможно даже совместному экспорту”, — уточнил Курочкин.
Практически все регионы России активно работают с Узбекистаном. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край регулярно отправляют в республику свои бизнес-миссии. 18 соглашений о сотрудничестве субъектов России с Узбекистаном в действии, в ближайшее время подпишут еще четыре документа.
При этом экономическое сотрудничество заметно активизируется в формате технопарков. По мнению торгового представителя России в Узбекистане Константина Злыгостева, Татарстан — самый активный регион, работающий с республикой. А одним из наиболее значимых проектов экономического сотрудничества стал химико-индустриальный технопарк "Чирчик", который открыли в 2022 году при участии казанского технополиса "Химград".
"Сегодня в технопарке реализуют 34 проекта с объемом инвестиций более $200 млн, которые позволят создать 2 тыс. рабочих мест", — рассказал гендиректор "Химграда" Айрат Гизатуллин.
Благодаря успешному опыту "Чирчика" в апреле 2023 года открыли второй технопарк — "Джизак". Инвестиционный потенциал проекта может достигать $100 млн.
"В апреле этого года мы подписали соглашение об инвестировании с тремя первыми резидентами. Я всех приглашаю работать в Узбекистан, где созданы все возможности для развития бизнеса", — добавил Гизатуллин.
По словам Константина Злыгостева, по итогам 2022 года совокупный объем произведенной резидентами всех СЭЗ Узбекистана продукции составил $2,4 млрд.
Между тем возможности свободных экономических зон расширяются и становятся более привлекательными для иностранных предпринимателей, поскольку усиливается помощь в коммерциализации. Как рассказал гендиректор СЭЗ "Навои" Хабиб Абдуллаев, теперь помимо производства на такой территории можно заниматься внешней торговлей.
"Значит можно завозить [продукцию], делать склад и продавать, а следующим этапом может быть и производство. Как я понимаю, теперь по этой схеме многие компании и будут двигаться: сначала продажа, а затем локализация производства", — добавил Хабиб Абдуллаев.
От нефтегаза к логистике
Несмотря на санкции, Россия остается ключевым геополитическим и экономическим игроком. Важную роль в этом сыграли ближайшие партнеры РФ, в том числе, Узбекистан, считает замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"По итогам прошлого года многие наши торговые партнеры, ближайшие партнеры по СНГ и ЕАЭС во взаимодействии с РФ вышли на собственные рекорды по росту ВВП и взаимной торговли. Мне кажется, это взаимосвязанные процессы, и мы продолжаем эту практику развивать, понимая, что есть взаимный интерес", — рассказал Вольвач.
Развивается и инвестиционное сотрудничество. Объем российских капиталовложений в Узбекистан составил более $10 млрд. При этом происходит распределение капитала. По словам Вольвача, если раньше инвестиции шли в нефтегазовый сектор, автомобильную промышленность, телекоммуникации, сельское хозяйство, то сейчас это логистика, строительство и наука.
"Сегодня на Узбекистан приходится пятая часть ВВП Центральной Азии, есть все условия для дальнейшего усиления позиций республики в регионе в том числе за счет высоких темпов прироста населения. Это тоже ставит определенные вызовы перед экономикой республики и открывает новые возможности", — добавил Дмитрий Вольвач.
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