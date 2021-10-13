https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-g20-obyasnili-chto-budet-c-tsentralnoy-aziey-esli-ne-spasti-afganistan-20881851.html
В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
Сейчас события в нестабильном регионе находятся в центре международной повестки. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T08:30+0500
2021-10-13T08:30+0500
2021-10-13T08:30+0500
афганистан
мигранты
радикальное движение "талибан"
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Оказание гуманитарной помощи Афганистану необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране, а также наплыва мигрантов в другие государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянских властей по итогам экстренного саммита G20. Как отметили страны "большой двадцатки", предоставление гумпомощи особенно важно уязвимым группам афганского населения, в том числе женщинам и детям.Вопрос оказания Афганистану гумпомощи часто поднимается не только на полях ООН, ШОС, СВМДА и других крупных международных площадок, но и в двусторонних переговорах между странами.Так, например, Узбекистан активно обсуждает афганскую тему с Индией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Германией и другими государствами. Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что каждый день держит на контроле ситуацию на узбекско-афганской границе. По его словам, "главная цель — чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли".Также глава государства отметил, что стабильность в соседней стране зависит от того, как ее население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211008/afganistan-mojet-stat-stranoy-izgoem-kak-v-1990-x-uzbekistan-ne-soglasen-20825822.html
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афганистан, мигранты, радикальное движение "талибан"
В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
Сейчас события в нестабильном регионе находятся в центре международной повестки.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Оказание гуманитарной помощи Афганистану необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране, а также наплыва мигрантов в другие государства.
Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на заявление итальянских властей по итогам экстренного саммита G20.
"Гуманитарная помощь необходима для предотвращения гуманитарной катастрофы и, как следствие, неконтролируемых потоков мигрантов из Афганистана в страны региона и за их пределы", — говорится в заявлении.
Как отметили страны "большой двадцатки", предоставление гумпомощи особенно важно уязвимым группам афганского населения, в том числе женщинам и детям.
Вопрос оказания Афганистану гумпомощи часто поднимается не только на полях ООН
, ШОС, СВМДА
и других крупных международных площадок, но и в двусторонних переговорах между странами.
Так, например, Узбекистан активно обсуждает афганскую тему с Индией
, Пакистаном
, Ираном
, Китаем
, Германией
и другими государствами.
Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил
, что каждый день держит на контроле ситуацию на узбекско-афганской границе. По его словам, "главная цель — чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли".
Также глава государства отметил
, что стабильность в соседней стране зависит от того, как ее население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.
Захват талибами власти в Афганистане
В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав
временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран