https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-g20-obyasnili-chto-budet-c-tsentralnoy-aziey-esli-ne-spasti-afganistan-20881851.html

В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан

В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан

Сейчас события в нестабильном регионе находятся в центре международной повестки. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-13T08:30+0500

2021-10-13T08:30+0500

2021-10-13T08:30+0500

афганистан

мигранты

радикальное движение "талибан"

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Оказание гуманитарной помощи Афганистану необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране, а также наплыва мигрантов в другие государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянских властей по итогам экстренного саммита G20. Как отметили страны "большой двадцатки", предоставление гумпомощи особенно важно уязвимым группам афганского населения, в том числе женщинам и детям.Вопрос оказания Афганистану гумпомощи часто поднимается не только на полях ООН, ШОС, СВМДА и других крупных международных площадок, но и в двусторонних переговорах между странами.Так, например, Узбекистан активно обсуждает афганскую тему с Индией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Германией и другими государствами. Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что каждый день держит на контроле ситуацию на узбекско-афганской границе. По его словам, "главная цель — чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли".Также глава государства отметил, что стабильность в соседней стране зависит от того, как ее население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20211008/afganistan-mojet-stat-stranoy-izgoem-kak-v-1990-x-uzbekistan-ne-soglasen-20825822.html

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афганистан, мигранты, радикальное движение "талибан"