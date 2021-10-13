Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/v-g20-obyasnili-chto-budet-c-tsentralnoy-aziey-esli-ne-spasti-afganistan-20881851.html
В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
Сейчас события в нестабильном регионе находятся в центре международной повестки. 13.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-13T08:30+0500
2021-10-13T08:30+0500
афганистан
мигранты
радикальное движение "талибан"
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20840270_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_bf10443c31278ec2b9b73bb6a2360dff.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Оказание гуманитарной помощи Афганистану необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране, а также наплыва мигрантов в другие государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянских властей по итогам экстренного саммита G20. Как отметили страны "большой двадцатки", предоставление гумпомощи особенно важно уязвимым группам афганского населения, в том числе женщинам и детям.Вопрос оказания Афганистану гумпомощи часто поднимается не только на полях ООН, ШОС, СВМДА и других крупных международных площадок, но и в двусторонних переговорах между странами.Так, например, Узбекистан активно обсуждает афганскую тему с Индией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Германией и другими государствами. Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что каждый день держит на контроле ситуацию на узбекско-афганской границе. По его словам, "главная цель — чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли".Также глава государства отметил, что стабильность в соседней стране зависит от того, как ее население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.Захват талибами власти в АфганистанеВ середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20211008/afganistan-mojet-stat-stranoy-izgoem-kak-v-1990-x-uzbekistan-ne-soglasen-20825822.html
афганистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/09/20840270_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_35d4e7e96d334bec462c32b01dfa5fd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
афганистан, мигранты, радикальное движение "талибан"

В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан

08:30 13.10.2021
78
© REUTERS / Jorge SilvaАфганцы собираются у паспортного стола в Кабуле, Афганистан
Афганцы собираются у паспортного стола в Кабуле, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Сейчас события в нестабильном регионе находятся в центре международной повестки.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Оказание гуманитарной помощи Афганистану необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы в стране, а также наплыва мигрантов в другие государства.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление итальянских властей по итогам экстренного саммита G20.
"Гуманитарная помощь необходима для предотвращения гуманитарной катастрофы и, как следствие, неконтролируемых потоков мигрантов из Афганистана в страны региона и за их пределы", — говорится в заявлении.
Как отметили страны "большой двадцатки", предоставление гумпомощи особенно важно уязвимым группам афганского населения, в том числе женщинам и детям.
Вопрос оказания Афганистану гумпомощи часто поднимается не только на полях ООН, ШОС, СВМДА и других крупных международных площадок, но и в двусторонних переговорах между странами.
Так, например, Узбекистан активно обсуждает афганскую тему с Индией, Пакистаном, Ираном, Китаем, Германией и другими государствами.
Ранее узбекский лидер Шавкат Мирзиёев заявил, что каждый день держит на контроле ситуацию на узбекско-афганской границе. По его словам, "главная цель — чтобы из Афганистана в Узбекистан не стреляли".
Также глава государства отметил, что стабильность в соседней стране зависит от того, как ее население сможет пережить наступающую зиму в условиях надвигающегося голода.
Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2021
Политика
Афганистан может стать "страной-изгоем", как в 1990-х: Узбекистан не согласен
8 октября, 12:47
1675

Захват талибами власти в Афганистане

В середине августа члены "Талибана"* вошли в столицу Кабул и заняли президентский дворец. Был совершен захват власти.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летней американской кампании в Афганистане.
Боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:30В G20 объяснили, что будет c Центральной Азией, если не спасти Афганистан
ВчераТанзила Нарбаева отправится с визитом в РФ
ВчераУзбекистан примет участие в заседании СМИД СНГ
ВчераМинобразования России выпустило памятку на случай стрельбы
ВчераПрощать по-русски: так ли хороша амнистия для мигрантов?
ВчераСтраны Азии призвали мировое сообщество помочь Афганистану
ВчераОтдых станет ближе: из столицы до Ташморя запустят скоростной автобус
ВчераРоссия предложила США снять все взаимные ограничения, вводившиеся ранее
ВчераВ Узбекистан доставили вакцину для мигрантов
ВчераВ Ташобласти загорелся мебельный цех – его тушили почти час
ВчераВласти отремонтировали прогнивший пол в кашкадарьинском школьном спортзале
ВчераЗа что воины-интернационалисты Узбекистана благодарили Путина
ВчераКто смелее: почему Ташкент не боится вкладываться в Афганистан — Клинцевич
ВчераВ Узбекистане активизировались мошенники, собирающие плату за проверку счетчиков
ВчераInstagram начнет оповещать пользователей о сбоях в работе приложения
ВчераУзбекистан на 37 месте по количеству женщин в парламенте – глава ЦИК
ВчераВ странах ЕС откроют пункты для досрочного голосования на выборах президента Узбекистана
ВчераОграничивающие свободу термины исключат из законодательства — какие именно
ВчераСмертельное ДТП молодого узбекистанца попало на камеру регистратора — видео
ВчераТашкент может стать региональной столицей моды — что для этого сделали