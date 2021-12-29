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Гороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз
Черный Водяной Тигр намерен научить Дев расслабляться, отпускать ситуацию и довериться судьбе. Грядущий год подготовил Девам немало приятных перемен. Читайте самый точный гороскоп для Дев на 2022 год.
2021-12-29T23:00+0500
2021-12-29T23:00+0500
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Стихии Земли и Воды всегда ладят друг с другом, поэтому особых проблем в 2022 году у земного знака зодиака Девы с хозяином года – Черным Водяным Тигром, - не возникнет.Тем не менее, Тигр в наступающем году преподаст рожденным под созвездием Девы важный урок: не нужно гнаться за идеалом и совершенством, иногда важно остановиться, чтобы почувствовать прелесть момента. Позитивные трансформации происходят уже в настоящем – и на это влияют планеты Уран и Плутон.О самых значимых периодах, которые ждут Дев в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Дева – характеристика знакаСамый утонченный знак зодиака Дева (23 августа – 23 сентября) вызывает большое уважение покровителя года – Тигра. Еще бы: справедливая, скромная и трудолюбивая Дева постоянно работает над собой.В работе Девы аккуратны, ответственны и неутомимы. Все это делает представителей этого знака прекрасными врачами и учеными – там, где требуется внимательность и щепетильность, Девам нет равных.Впрочем, найдут себя и те Девы, которые решили работать в сфере культуры – артистичные от природы, к тому же чаще всего наделенные привлекательной внешностью, они становятся профессиональными музыкантами, актерами и певцами.Единственное, что может помешать Девам добиваться поставленных целей – излишние осторожность и требовательность к себе. Будучи редкими перфекционистами, в отношении себя Девы могут выступать самыми жесткими, если не жестокими критиками.В 2022 году эту черта может сыграть с представителями этого знака злую шутку, предупреждают астрологи, поэтому важно вовремя расслабиться, иначе не за горами переутомление и нервный срыв.Ну а чтобы мотивировать себя достигать задуманного, Девам лучше думать о материальных благах, которые последуют при реализации мечты. Абсолютно земные, Девы являются реалистами, они любят красивые вещи, у них развито чувство прекрасного. Причем типичная Дева больше любит дарить подарки, нежели получать их – для этого знака важно ощущение финансовой стабильности. Поэтому Дева всегда радуется, когда понимает, что может обеспечивать и себя, и близких.Впрочем, 2022 год научит Деву принимать подарки – Черный Водяной Тигр подготовил их с лихвой и будет вручать до самого декабря, но при одном условии – Дева должна стать немного смелее и раскованнее.Общий гороскоп для Дев - 20222022 год обещает сложиться для Девы хорошо. Весь год на этот знак влияют две планеты – Уран и Плутон. Уран отвечает за приятные неожиданности и особенно ярко в 2022 году скажется на Девах, родившихся в начале сентября: мечты этих представителей созвездия Девы будут сбываться как по волшебству.Тем временем Плутон порадует Дев, рожденных в конце сентября, - они в свою очередь могут рассчитывать на неожиданную прибыль. Некоторые Девы даже получат наследство.Проблемы Девам в 2022 году может принести лишь Нептун – эта двойственная планета в первой половине года навевает на Дев апатию. Однако с июня данная тенденция пойдет на спад, ведь начнет действовать позитивный аспект Нептуна. А выразятся они в радостных переменах на личном фронте.Финансовый гороскоп для Дев - 2022Особенно удачно 2022 год для Дев сложится в области финансов и карьеры. "Ранние" Девы могут рассчитывать на повышение по службе уже весной, а Девы, родившиеся во второй декаде, могут смело инвестировать деньги в новый проект – важно только внимательно изучить документы, поскольку в денежных делах Дева может быть неожиданно наивной.Гороскоп здоровья для Дев - 20222022 год может стать для Дев периодом обострения хронических проблем со здоровьем. Гороскоп Тамары Глобы рекомендует тщательнее заботиться о зрении (слишком много времени за гаджетами Девы провели с начала пандемии), а также о гормональном фоне.Любовный гороскоп для Дев - 2022Для одиноких Дев 2022 год станет отчасти испытанием, особенно если в прошлом году они обожглись в делах сердечных. Дева боится позволить себе новые отношения, опасаясь неудачи. Ну а если все-таки решается окунуться в роман как в омут с головой, старается чрезмерно все контролировать.В этом случае гороскоп на 2022 год советует успокоиться. Покровитель года Черный Водяной Тигр – животное властное, и под его влиянием люди, очарованные Девой, будут сами проявлять инициативу и брать все в свои руки. Мужчинам-Девам, например, не стоит удивляться, если девушка внезапно пригласит в кино.Единственная опасность, которая подстерегает Дев в любви в грядущем году – риск увлечения несвободными людьми под влиянием Нептуна. Однако ничего хорошего такая связь не принесет.Ну а семейных Дев ждет счастливый и размеренный период, если они научатся отдавать бразды правления партнеру. Тогда вторая половина будет радовать Деву подарками – принимайте их с благодарностью, без смущения, и это укрепит ваш союз.
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прогноз, гороскоп

Гороскоп на 2022 год: что ждет Дев – самый подробный прогноз

23:00 29.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_artЗнак зодиака Дева
Знак зодиака Дева - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.12.2021
© Pixabay/Darkmoon_art
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Черный Водяной Тигр намерен научить Дев расслабляться, отпускать ситуацию и довериться судьбе. Это совсем не страшно, учитывая, что грядущий год подготовил Девам немало приятных перемен. Читайте самый точный гороскоп для Дев на 2022 год.
Стихии Земли и Воды всегда ладят друг с другом, поэтому особых проблем в 2022 году у земного знака зодиака Девы с хозяином года – Черным Водяным Тигром, - не возникнет.
Тем не менее, Тигр в наступающем году преподаст рожденным под созвездием Девы важный урок: не нужно гнаться за идеалом и совершенством, иногда важно остановиться, чтобы почувствовать прелесть момента. Позитивные трансформации происходят уже в настоящем – и на это влияют планеты Уран и Плутон.
О самых значимых периодах, которые ждут Дев в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.

Дева – характеристика знака

Самый утонченный знак зодиака Дева (23 августа – 23 сентября) вызывает большое уважение покровителя года – Тигра. Еще бы: справедливая, скромная и трудолюбивая Дева постоянно работает над собой.
В работе Девы аккуратны, ответственны и неутомимы. Все это делает представителей этого знака прекрасными врачами и учеными – там, где требуется внимательность и щепетильность, Девам нет равных.
Впрочем, найдут себя и те Девы, которые решили работать в сфере культуры – артистичные от природы, к тому же чаще всего наделенные привлекательной внешностью, они становятся профессиональными музыкантами, актерами и певцами.
Единственное, что может помешать Девам добиваться поставленных целей – излишние осторожность и требовательность к себе. Будучи редкими перфекционистами, в отношении себя Девы могут выступать самыми жесткими, если не жестокими критиками.
В 2022 году эту черта может сыграть с представителями этого знака злую шутку, предупреждают астрологи, поэтому важно вовремя расслабиться, иначе не за горами переутомление и нервный срыв.
Ну а чтобы мотивировать себя достигать задуманного, Девам лучше думать о материальных благах, которые последуют при реализации мечты. Абсолютно земные, Девы являются реалистами, они любят красивые вещи, у них развито чувство прекрасного. Причем типичная Дева больше любит дарить подарки, нежели получать их – для этого знака важно ощущение финансовой стабильности. Поэтому Дева всегда радуется, когда понимает, что может обеспечивать и себя, и близких.
Впрочем, 2022 год научит Деву принимать подарки – Черный Водяной Тигр подготовил их с лихвой и будет вручать до самого декабря, но при одном условии – Дева должна стать немного смелее и раскованнее.

Общий гороскоп для Дев - 2022

2022 год обещает сложиться для Девы хорошо. Весь год на этот знак влияют две планеты – Уран и Плутон. Уран отвечает за приятные неожиданности и особенно ярко в 2022 году скажется на Девах, родившихся в начале сентября: мечты этих представителей созвездия Девы будут сбываться как по волшебству.
Тем временем Плутон порадует Дев, рожденных в конце сентября, - они в свою очередь могут рассчитывать на неожиданную прибыль. Некоторые Девы даже получат наследство.
Проблемы Девам в 2022 году может принести лишь Нептун – эта двойственная планета в первой половине года навевает на Дев апатию. Однако с июня данная тенденция пойдет на спад, ведь начнет действовать позитивный аспект Нептуна. А выразятся они в радостных переменах на личном фронте.

Финансовый гороскоп для Дев - 2022

Особенно удачно 2022 год для Дев сложится в области финансов и карьеры. "Ранние" Девы могут рассчитывать на повышение по службе уже весной, а Девы, родившиеся во второй декаде, могут смело инвестировать деньги в новый проект – важно только внимательно изучить документы, поскольку в денежных делах Дева может быть неожиданно наивной.

Гороскоп здоровья для Дев - 2022

2022 год может стать для Дев периодом обострения хронических проблем со здоровьем. Гороскоп Тамары Глобы рекомендует тщательнее заботиться о зрении (слишком много времени за гаджетами Девы провели с начала пандемии), а также о гормональном фоне.

Любовный гороскоп для Дев - 2022

Для одиноких Дев 2022 год станет отчасти испытанием, особенно если в прошлом году они обожглись в делах сердечных. Дева боится позволить себе новые отношения, опасаясь неудачи. Ну а если все-таки решается окунуться в роман как в омут с головой, старается чрезмерно все контролировать.
В этом случае гороскоп на 2022 год советует успокоиться. Покровитель года Черный Водяной Тигр – животное властное, и под его влиянием люди, очарованные Девой, будут сами проявлять инициативу и брать все в свои руки. Мужчинам-Девам, например, не стоит удивляться, если девушка внезапно пригласит в кино.
Единственная опасность, которая подстерегает Дев в любви в грядущем году – риск увлечения несвободными людьми под влиянием Нептуна. Однако ничего хорошего такая связь не принесет.
Ну а семейных Дев ждет счастливый и размеренный период, если они научатся отдавать бразды правления партнеру. Тогда вторая половина будет радовать Деву подарками – принимайте их с благодарностью, без смущения, и это укрепит ваш союз.
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