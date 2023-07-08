https://uz.sputniknews.ru/20230708/uzbekistan-vybory-prezidenta-den-tishiny-36648525.html

В Узбекистане начался "день тишины" перед президентскими выборами

В Узбекистане начался "день тишины" перед президентскими выборами

В этот день запрещена предвыборная агитация всех кандидатов в президенты республики.

2023-07-08T10:39+0500

2023-07-08T10:39+0500

2023-07-08T10:59+0500

выборы президента узбекистана — 2023

узбекистан

выборы

выборы президента

президентские выборы в узбекистане

день тишины

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ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Узбекистане в субботу проходит "день тишины" перед досрочными выборами президента. Основной день президентских выборов запланирован на завтра, 9 июля. За день до голосования, в "День тишины" по всей республике действует запрет на любые виды предвыборной пропаганды и агитации.Предвыборная агитация стартовала в республике 7 июня после регистрации всех кандидатов.С 28 июня до 5 июля на всех избирательных участках в республике и за рубежом проходило досрочное голосование. 1 июля 2023 года правом досрочного голосования воспользовались 376 623 избирателя. Из них 275 592 проголосовали на территории республики, а 101 031 — за рубежом.Где получить ответы на вопросы о президентских выборах в РУз — официальные источникиЭто будут первые президентские выборы после внесения в конституцию поправок, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.Всего ЦИК Узбекистана зарегистрировал четыра кандидата на пост главы государства:Кроме того, зарегистрировали 15 доверенных лиц Улугбека Иноятова, 14 — Шавката Мирзиёева, по 15 — Робахон Махмудовой и Абдушукура Хамзаева.Как и на предыдущих выборах в 2021 году, представители кандидатов в президенты провели теледебаты, трансляция велась с переводом на русский и английский языки. Все кандидаты использовали соцсети и мессенджеры для продвижения своих предвыборных программ. Как проверить себя в списках избирателей — пошаговая инструкцияКак будут проходить выборы По данным ЦИК Узбекистана, проголосовать смогут около 20 миллионов человек, образованы 14 окружных избирательных комиссий, созданы 10 784 избирательных участков. Для победы кандидату надо набрать более 50% голосов. Порог явки – 33%. Граждане смогут проголосовать и за рубежом - в 39 странах откроют 56 стационарных избирательных участков. В России они, в частности, организованы в посольстве Узбекистана в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Кроме того, передвижные пункты для голосования будут находиться в местах компактного проживания и предприятий, где работают узбекистанцы. Каждый участок для голосования за рубежом — на электронной картеИзбирательные участки откроются в воскресенье в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00. Предварительные итоги выборов ЦИК обещает обнародовать 10 июля. Как будут проходить досрочные президентские выборы в УзбекистанеЦИК оснастит несколько избирательных участков в Ташкенте системой биометрической идентификации. Ее в Узбекистане впервые использовали на 50 участках в Ташкенте на референдуме 30 апреля по обновлению конституции. На нынешних выборах также будет расширен список участков, где можно будет в онлайн-режиме наблюдать за ходом голосования. За выборами будут следить порядка 800 международных наблюдателей ─ от различных организаций, включая СНГ, ОБСЕ, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию исламского сотрудничества и Всемирную организацию избирательных органов.

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