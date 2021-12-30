https://uz.sputniknews.ru/20211230/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-kozerogov--samyy-podrobnyy-prognoz-22023254.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов – самый подробный прогноз

Покровитель года Черный Водяной Тигр обещает: бурные и сложные годы остались позади. Читайте самый точный гороскоп для Козерога на 2022 год.

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Предыдущие несколько лет выдались сложными для Козерогов – с 2018-го по 2020 год им приходилось преодолевать различные проблемы и выпутываться из кризисов отношений. Поэтому данный гороскоп хотелось бы начать с хорошей новости: время испытаний прошло.2022 год обещает стать для Козерогов временем счастливых перемен. О самых важных моментах, которые ждут Козерогов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Козерог – характеристика знакаСимвол 2022 года – Черный Водяной Тигр, и он весьма благосклонен к Козерогу. А все потому, что этот знак зодиака вызывает уважение своими сильными качествами.Типичный представитель стихии Земли, Козерог (22 декабря - 20 января) обладает редкой силой воли. Он упорно идет к своей цели и часто становится настоящим карьеристом.Как охарактеризовать классического Козерога на работе? Вместо эмоций – прагматичность и здравый расчет (в том смысле, что по головам Козерог, конечно, не пойдет, но и дверью хлопать при малейшей трудности не будет), а также никакой расхлябанности – наоборот, жесткая дисциплина. Все это делает Козерогов отличными спортсменами, артистами балета и руководителями.К слову, на посту руководителя Козерог иногда бывает невыносим из-за своей чрезмерной требовательности – и к себе, и к окружающим. Коллегам Козероги могут казаться занудами, однако потом становится ясно: Козерог просто ответственный, и именно эта черта его характера приводит команду к успеху.Вообще, к людям Козерог привязывается быстро и сильно, хотя и не показывает этого. Свои чувства Козероги предпочитают выражать поступками – представители этого знака спокойно могут примчаться на помощь просто знакомому посреди ночи, трогательно заботятся о семье. Но есть одно "но" - такого же отношения Козерог требует и к себе.Вывести Козерога из себя сложно, но возможно в нескольких случаях. Во-первых, Козероги не приемлют давления – если в отношениях их вынуждают подчиняться, рожденные под созвездием Козерога просто-напросто уходят, не оглядываясь. Перспектива одиночества их не пугает.А во-вторых, Козероги не терпят предательства – такая обида делает их жестокими и агрессивными. Впрочем, в 2022 году Черный Водяной Тигр не приготовил Козерогам никаких особых поводов для беспокойства.Общий гороскоп для Козерога – 2022В 2022 году на знак Козерога влияют сразу три планеты – Уран, Юпитер и Нептун. Причем все они действуют исключительно положительно.Уран будет находиться в знаке Тельца и влиять на Козерогов, рожденных 1-10 января. Уран – планета сюрпризов, поэтому людям, родившимся в начале января, стоит приготовиться к приятным неожиданностям, которые придут в их жизнь.Многие Козероги в 2022 году встретят новых друзей. Также благоприятен этот год для старта волонтерских проектов – вы обязательно обретете единомышленников.Юпитер и Нептун же начнут воздействовать на Козерогов весной 2022 года, и особенно ярко их влияние проявится в марте-апреле. В эти месяцы вероятны поездки за рубеж. Многие путешествия будут связаны с творчеством, ведь именно за культурную деятельность отвечают Юпитер и Нептун, находясь в 2022 году в знаке Рыб.Финансовый гороскоп для Козерога – 2022Астрологический прогноз карьеры для Козерога безоблачен. Успешными окажутся проекты, связанные с умственным трудом. Те Козероги, которые давно мечтают о политической или общественной деятельности, могут смело погружаться в проекты такого типа – на них обязательно обратят внимание.В первом полугодии 2022-го особенно вероятны знакомства с влиятельными людьми, также считает астролог Тамара Глоба. Ну а что касается денег, можно смело их тратить – возможно, окружающие иногда не будут понимать Козерогов, считая, что они покупают слишком много дорогих вещей. Но это не транжирство. Это – инвестиции в себя. Выступая на публике, надо выглядеть эффектно, чтобы запомниться аудитории и приумножить свои доходы. Козероги прекрасно это осознают.Гороскоп здоровья для Козерога – 2022Ничем, кроме сезонных простуд, 2022 год Козерогам не угрожает. Даже наоборот – прежде страдавшие от хронических заболеваний представители этого знака зодиака в новом году могут надеяться на облегчение. Главное – не запускать болезнь и искать новые формы лечения.Любовный гороскоп для Козерога – 2022Вот уж где Козерога ждет драйв, так это на личном фронте. В этом аспекте 2022 год точно спокойствием не отличится. Черный Водяной Тигр приготовил для одиноких Козерогов сумасшедший роман, который будет развиваться стремительно.Вероятно, что эта история любви закрутится весной, когда Козерог отправится в путешествие, и несколько месяцев влюбленные будут познавать всю прелесть отношений на расстоянии – разговоры по телефону, поездки друг к другу по выходным, сюрпризы и романтика.Если Козероги решат сохранить эти отношения и вывести их на новый уровень, звезды будут благоприятствовать воссоединению пары. Ну а если союз распадется, таково влияние Плутона – эта планета отсекает все ненужное.Улыбнется удача и Козерогам, состоящим в браке. В 2022 году их ждет укрепление отношений и даже рождение ребенка.

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