Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Гороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов – самый подробный прогноз
© Pixabay/Darkmoon_artЗнак зодиака Козерог
© Pixabay/Darkmoon_art
Покровитель года Черный Водяной Тигр обещает: бурные и сложные годы остались позади. Однако это вовсе не означает, что Козерогов ждет размеренный и тихий период – просто суета и перемены станут позитивными. Читайте самый точный гороскоп для Козерога на 2022 год.
Предыдущие несколько лет выдались сложными для Козерогов – с 2018-го по 2020 год им приходилось преодолевать различные проблемы и выпутываться из кризисов отношений. Поэтому данный гороскоп хотелось бы начать с хорошей новости: время испытаний прошло.
2022 год обещает стать для Козерогов временем счастливых перемен. О самых важных моментах, которые ждут Козерогов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.
Козерог – характеристика знака
Символ 2022 года – Черный Водяной Тигр, и он весьма благосклонен к Козерогу. А все потому, что этот знак зодиака вызывает уважение своими сильными качествами.
Типичный представитель стихии Земли, Козерог (22 декабря - 20 января) обладает редкой силой воли. Он упорно идет к своей цели и часто становится настоящим карьеристом.
Как охарактеризовать классического Козерога на работе? Вместо эмоций – прагматичность и здравый расчет (в том смысле, что по головам Козерог, конечно, не пойдет, но и дверью хлопать при малейшей трудности не будет), а также никакой расхлябанности – наоборот, жесткая дисциплина. Все это делает Козерогов отличными спортсменами, артистами балета и руководителями.
К слову, на посту руководителя Козерог иногда бывает невыносим из-за своей чрезмерной требовательности – и к себе, и к окружающим. Коллегам Козероги могут казаться занудами, однако потом становится ясно: Козерог просто ответственный, и именно эта черта его характера приводит команду к успеху.
Вообще, к людям Козерог привязывается быстро и сильно, хотя и не показывает этого. Свои чувства Козероги предпочитают выражать поступками – представители этого знака спокойно могут примчаться на помощь просто знакомому посреди ночи, трогательно заботятся о семье. Но есть одно "но" - такого же отношения Козерог требует и к себе.
Вывести Козерога из себя сложно, но возможно в нескольких случаях. Во-первых, Козероги не приемлют давления – если в отношениях их вынуждают подчиняться, рожденные под созвездием Козерога просто-напросто уходят, не оглядываясь. Перспектива одиночества их не пугает.
А во-вторых, Козероги не терпят предательства – такая обида делает их жестокими и агрессивными. Впрочем, в 2022 году Черный Водяной Тигр не приготовил Козерогам никаких особых поводов для беспокойства.
Общий гороскоп для Козерога – 2022
В 2022 году на знак Козерога влияют сразу три планеты – Уран, Юпитер и Нептун. Причем все они действуют исключительно положительно.
Уран будет находиться в знаке Тельца и влиять на Козерогов, рожденных 1-10 января. Уран – планета сюрпризов, поэтому людям, родившимся в начале января, стоит приготовиться к приятным неожиданностям, которые придут в их жизнь.
Многие Козероги в 2022 году встретят новых друзей. Также благоприятен этот год для старта волонтерских проектов – вы обязательно обретете единомышленников.
Юпитер и Нептун же начнут воздействовать на Козерогов весной 2022 года, и особенно ярко их влияние проявится в марте-апреле. В эти месяцы вероятны поездки за рубеж. Многие путешествия будут связаны с творчеством, ведь именно за культурную деятельность отвечают Юпитер и Нептун, находясь в 2022 году в знаке Рыб.
Финансовый гороскоп для Козерога – 2022
Астрологический прогноз карьеры для Козерога безоблачен. Успешными окажутся проекты, связанные с умственным трудом. Те Козероги, которые давно мечтают о политической или общественной деятельности, могут смело погружаться в проекты такого типа – на них обязательно обратят внимание.
В первом полугодии 2022-го особенно вероятны знакомства с влиятельными людьми, также считает астролог Тамара Глоба. Ну а что касается денег, можно смело их тратить – возможно, окружающие иногда не будут понимать Козерогов, считая, что они покупают слишком много дорогих вещей. Но это не транжирство. Это – инвестиции в себя. Выступая на публике, надо выглядеть эффектно, чтобы запомниться аудитории и приумножить свои доходы. Козероги прекрасно это осознают.
Гороскоп здоровья для Козерога – 2022
Ничем, кроме сезонных простуд, 2022 год Козерогам не угрожает. Даже наоборот – прежде страдавшие от хронических заболеваний представители этого знака зодиака в новом году могут надеяться на облегчение. Главное – не запускать болезнь и искать новые формы лечения.
Любовный гороскоп для Козерога – 2022
Вот уж где Козерога ждет драйв, так это на личном фронте. В этом аспекте 2022 год точно спокойствием не отличится. Черный Водяной Тигр приготовил для одиноких Козерогов сумасшедший роман, который будет развиваться стремительно.
Вероятно, что эта история любви закрутится весной, когда Козерог отправится в путешествие, и несколько месяцев влюбленные будут познавать всю прелесть отношений на расстоянии – разговоры по телефону, поездки друг к другу по выходным, сюрпризы и романтика.
Если Козероги решат сохранить эти отношения и вывести их на новый уровень, звезды будут благоприятствовать воссоединению пары. Ну а если союз распадется, таково влияние Плутона – эта планета отсекает все ненужное.
Улыбнется удача и Козерогам, состоящим в браке. В 2022 году их ждет укрепление отношений и даже рождение ребенка.
В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистов
Гороскоп на 2022 год: что ждет Дев - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Львов - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Раков - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Весов - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогноз
Гороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогноз
Представительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскоп
Каким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022