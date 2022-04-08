https://uz.sputniknews.ru/20220408/politicheskoe-vliyanie-uzbekistana-rastet-na-chto-strana-delaet-stavku-23854038.html

Политическое влияние Узбекистана растет: на что страна "делает ставку"

Политическое влияние Узбекистана растет: на что страна "делает ставку"

Узбекистан прочно закрепился на международной арене: страна сотрудничает с западными партнерами, но и не забывает про своих ближайших союзников.

2022-04-08T15:03+0500

2022-04-08T15:03+0500

2022-04-08T15:03+0500

политика

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и его коллега из Швеции Анн Кристин Линде обменялись поздравительными посланиями — в пятницу страны отмечают 30-летие дипломатических отношений.Как подчеркнул Камилов, узбекская сторона намерена и дальше развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурной сферах.Оба государства, по словам Линде, активно контактируют как в двустороннем формате, так и в рамках международных институтов.Узбекистан в последние годы активно наращивает свое участие в международных организациях: основную "ставку" власти делают на СНГ, ШОС и ЕАЭС.Так, например, за последние полгода республика присоединилась сразу к трем соглашениям о сотрудничестве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).В середине октября Камилов обсуждал актуальные вопросы международной и региональной повестки на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.Эти же темы глава МИД Узбекистана ранее поднял в разговоре с председателем Исполнительного комитета – Исполнительным секретарем СНГ Сергеем ЛебедевымВ конце 2021-го президент Шавкат Мирзиёев поучаствовал в неформальном саммите стран СНГ и обозначил три основных приоритета дальнейшего развития организации.Согласна ли Россия с приоритетами председательства Узбекистана в ШОС >>Особое значение для Узбекистана имеет взаимодействие с союзниками в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В 2022 году страна приняла председательство в организации. Оно, как отметил Мирзиёев, будет направлено на усиление сотрудничества стран ШОС в области сокращения бедности и продовольственной безопасности, а также на принятие дорожной карты по борьбе с инфекционными заболеваниями.Осенью президент также выступил на саммите в Душанбе и предложил новый формат встреч.Камилов между тем отмечал, что все мероприятия в рамках председательства Узбекистана в ШОС пройдут на самом высоком уровне.Немаловажное значение для Узбекистана играет сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Республика стала наблюдателем ЕАЭС в декабре 2020-го и с тех пор активно наращивает свое участие в нем. В 2021-м Узбекистан и страны союза наторговали на 13 миллиардов долларов.Это не удивительно, поскольку планы Узбекистана и ЕАЭС схожи по целям. Об этом в беседе Sputnik заявила экономист Елена Кузьмина.Глава государства, в свою очередь, назвал ряд наиболее актуальных, на его взгляд, задач в рамках ЕАЭС, которые требуют совместных решений.Читайте также:

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абдулазиз камилов