https://uz.sputniknews.ru/20220103/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-streltsa--samyy-podrobnyy-prognoz-22066534.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогноз

Черный Водяной Тигр подготовил Стрельцам незабываемый и счастливый год. Читайте самый точный гороскоп для Стрельца на 2022 год.

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После сложных 2020 и 2021 годов Стрельцы наконец-то могут вздохнуть с облегчением. Покровитель нового года – Черный Водяной Тигр, - лоялен к знаку Стрельца, поэтому на протяжении всего 2022-го людям, рожденным под этим созвездием, будет преимущественно везти.2022 год придаст Стрельцу дополнительной уверенности в себе, энергии и веры в лучшее. А оптимизм поможет покорить новые вершины в любой сфере – от личной до деловой.О самых значимых периодах, которые ждут Стрельцов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Стрелец – характеристика знакаТак же как и Тигр, Стрелец – знак властный, стремящийся к лидерству, поэтому эти двое легко найдут общий язык. Стрелец (23 ноября – 21 декабря) представляет стихии Огня, которая наделила его харизмой, тягой к знаниям и большим энтузиазмом.Именно энтузиазм помогает Стрельцам почти никогда не унывать и генерировать новые идеи. Эта черта характера делает Стрельцов прекрасными работниками – они часто занимают руководящие посты, становятся публичными людьми. Причём популярность их никак не коробит, а, наоборот, нравится. Из них получаются прекрасные артисты и политики.Стрельцы любят выступать перед аудиторией, поэтому даже если сцена или политика им не по душе, они могут стать отличными преподавателями. Окружающие любят слушать Стрельцов – кроме поставленной речи, этот знак отличает искреннее дружелюбие, открытость и готовность помогать другим.К слову, заботиться о других от природы выносливые Стрельцы могут легко и долго, не чувствуя усталости. В отношениях этот знак спокоен и стабилен. Единственный способ испортить отношения со Стрельцом – обижать его на протяжении долгого времени (на эпизодические выходки Стрелец обычно снисходительно не обращает никакого внимания, из любви оправдывая поведение партнёра усталостью).Но если уж вы разозлили Стрельца, берегитесь – этот знак умеет скандалить, причём в ссорах его знаменитое упорство тоже проявляется. К тому же в конфликтах может выразиться и огненное начало этого знака: Стрелец становится импульсивным и способен сильно нагрубить.Впрочем, в 2022 году такие ситуации сведутся к минимуму, ведь хозяин года Черный Водяной Тигр берет Стрельцов под свою защиту.Общий гороскоп для Стрельца – 2022В 2022 году на знак Стрельца влияют две планеты – Юпитер и Сатурн. Юпитер, который астрологи считают планетой возможностей и счастья, может повести себя в отношении Стрельцов немного двойственно.То есть в первой половине года Стрельцы могут рассчитывать на успех, но за него придётся побороться. Впрочем, амбициозных Стрельцов это не остановит – и уже во второй половине года Юпитер, оценив старания и труд людей, родившихся под знаком Стрельца, будет вносить в их жизнь лишь гармонию.Наиболее благополучный период для Стрельцов начнётся в мае и завершится только в ноябре. В мае Юпитер входит в знак Овна и начинает позитивно влиять на Стрельцов – они могут рассчитывать на продвижение в делах, знакомство с важными людьми, которые в будущем помогут им в самых разных областях жизни, а также на поездки за рубеж.Сатурн тоже несёт возможности Стрельцам, но лишь в том случае, если Стрелец в прошлом году работал над собой. Особенно повезёт Стрельцам, родившимся с 1 по 10 декабря.Финансовый гороскоп для Стрельца – 2022Под влиянием Сатурна Стрелец может укрепить свой авторитет на работе, а также отправиться в длительную командировку в другую страну или город.Могут рассчитывать Стрельцы и на повышение. Особенно вероятно оно для женщин-представительниц стихии Огня.Тем временем Юпитер способствует финансовым достижениям Стрельца, поэтому этот знак может смело участвовать в лотерее – многим Стрельцам повезёт!Единственный риск в финансовой сфере в 2022 году несёт период с января по апрель – стоит воздержаться от крупных расходов.Гороскоп здоровья для Стрельца – 2022Тигр не приготовил Стрельцам никаких опасностей – и в плане здоровья в том числе. Стрельцу стоит контролировать лишь систему питания, потому что неправильный рацион и переедание (а Стрелец любит вкусно поесть) могут привести к лишнему весу.Любовный гороскоп для Стрельца – 20222022 год для Стрельцов станет отличный периодом, чтобы заключить брак. Многие Стрельцы могут ожидать удач на любовном фронте – с мая по ноябрь их ждёт череда интересных знакомств, которые, весьма вероятно, приведут к созданию крепкого союза.Семейным Стрельцам тоже не о чем беспокоиться. Вероятность кризисов в отношениях сведена к нулю.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовГороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Дев - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Львов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Раков - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Весов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

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