https://uz.sputniknews.ru/20220106/goroskop-na-2022-god-chto-jdet-skorpiona--samyy-podrobnyy-prognoz-22092612.html

Гороскоп на 2022 год: что ждет Скорпиона – самый подробный прогноз

Гороскоп на 2022 год: что ждет Скорпиона – самый подробный прогноз

Черный Водяной Тигр подготовил Скорпионам незабываемый и счастливый год. Читайте самый точный гороскоп для Скорпиона на 2022 год.

2022-01-06T23:00+0500

2022-01-06T23:00+0500

2022-01-06T23:00+0500

это интересно

прогноз

гороскоп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/06/22092584_0:83:960:623_1920x0_80_0_0_7710da9082d5a58a07bda6160d620dda.jpg

2022 год для Скорпионов окажется важным и судьбоносным. Это – год трансформаций и личных перемен, причем не всегда приятных. Но в декабре, оглядываясь назад, Скорпион с уверенностью сможет сказать, что даже проблемы оказались к лучшему, потому что помогли ему изменить жизнь, встретить хороших людей и укрепить существующие отношения.О самых значимых периодах, которые ждут Скорпионов в 2022 году, читайте в астрологическом прогнозе.Скорпион - характеристика знакаО сложном характере Скорпиона (24 октября - 22 ноября) складывают легенды и создают мемы, а зря. Нрав у большинства Скорпионов не трудный, а сильный, то есть не всегда удобный для других.Независимый и проницательный, Скорпион остается верен своим принципам, выбору и делу. Из представителей этого знака зодиака обычно получаются высококлассные врачи, спасатели, психологи – достичь успеха в делах им помогают природная выносливость, хладнокровность и проницательность.При этом Скорпионы могут стать отличными деятелями культуры, ведь во главу угла типичный Скорпион ставит преодоление себя. Он не соревнуется с другими – он соревнуется только с самим собой. Перфекционизм Скорпион воспринимает больше как игру, с азартом: получится побить собственный рекорд или нет? Эта черта характера помогает творческим Скорпионам оттачивать номера для выступлений на публике.Как все представители стихии Воды, Скорпион чувствителен и раним, однако не показывает этого. Способен на глубокие чувства, но прежде чем открыться своему избраннику, может долго присматриваться к нему в силу врожденной недоверчивости.Если вы смогли покорить Скорпиона, вам достанется самый чуткий, внимательный и преданный партнер. Однако романтических поступков от Скорпиона ждать не стоит – он презирает игру напоказ.Если обидеть Скорпиона или солгать ему, он никогда не простит обмана. Во время конфликта Скорпион может быть коварен и жесток. Однако покровитель 2022 года – Черный Водяной Тигр, - благосклонен к Скорпиону. Прежде всего, эти два символа объединяет стихия Воды. Поэтому, неся трансформации в жизнь Скорпиона, Тигр стремится научить его доверять людям и быть менее скептичным, чтобы легко принять новые позитивные перемены.Общий гороскоп для Скорпиона – 2022В 2022 году на знак Скорпиона влияет множество планет – Уран создает в жизни Скорпиона необъяснимые события, не поддающиеся контролю. Сатурн "продолжает дело" Урана, привнося в жизнь Скорпиона сложности и препятствия. Особенно они будут проявляться в первой половине года как в деловой, так и в личной сфере.Однако Скорпион не будет печалиться. Сатурн, влияя на знаки зодиака, отбирает у них только лишние вещи, а все, что принадлежит человеку по праву, останется с ним. Более того, проблемы лишь помогут Скорпиону вывести работу и отношения на новый уровень, и в этом вновь не последнюю роль сыграет характер Скорпиона. "Тебе дали лимоны? Сделай из них лимонад!" - эта поговорка именно про Скорпиона.Трудолюбие и находчивость Скорпиона будут вознаграждены - планеты Юпитер и Нептун подарят во второй половине года людям, рожденным под созвездием Скорпиона, немало счастливых минут. Столь резкие скачки – от проблем к успеху, - объясняются затмениями, которые означают завершение старых циклов в жизни Скорпиона и начало новых.Финансовый гороскоп для Скорпиона – 2022В первой половине 2022 года Скорпионы могут захотеть уйти с работы, их не будет покидать ощущение, что на нынешнем месте перед ними не открывается никаких перспектив. Ну а кто-то будет переживать из-за проблем в коллективе.Однако это все временно: уже с марта Скорпионам начнет везти под влиянием Юпитера, поэтому важно не наговорить лишнего и не совершать опрометчивых поступков. При этом Скорпионам придется брать на себя больше ответственности – например, работать больше положенного, повышать квалификацию. К слову, не отказывайтесь от обучения – оно может быть связано с поездкой в другой город или страну и принести вам выгодные знакомства.Особенно повезет в конце года в финансовом плане Скорпионам, родившимся 17-22 ноября – вероятно увеличение зарплаты или повышение по службе. Скорпионы, которые развивают собственный бизнес, могут рассчитывать на первую половину года – она принесет возможности для роста вашего дела.Гороскоп здоровья для Скорпиона – 2022Что касается здоровья, 2022 год не несет Скорпионам никаких опасностей, кроме риска травматизма. Поэтому лучше не увлекаться экстремальными видами спорта. Также стоит уделить внимание нервной системе – в периоды затмений люди бывают подвержены депрессии. Профилактическим свойством в этом случае обладают водные процедуры – представителям водной стихии, Скорпионам пойдут на пользу занятия в бассейне или поход в хамам.Любовный гороскоп для Скорпиона - 2022Период с апреля по июнь может принести женщинам-Скорпионам кризис в отношениях, и он необязательно будет связан с угасанием чувств. Некоторые женщины-Скорпионы просто окажутся в ситуации, когда им придется стать опорой партнеру, на которого свалятся проблемы со здоровьем или работой. Но именно эти сложности укрепят ваш союз и станут заделом на будущее.Семейные Скорпионы, рожденные 2-11 ноября, могут рассчитывать на долгожданное рождение ребенка.А Скорпионы, еще не нашедшие пару, должны чаще выходить в люди в апреле, июле-августе, а также в ноябре. Именно в эти периоды им особенно благоволит планета любви Венера, возможны перспективные знакомства.Во второй половине года к Венере присоединится планета счастья Юпитер, и вас ждут неожиданные встречи с иностранцами.Скорпионы скептически относятся к отношениям на расстоянии, но Год Тигра учит их всему новому — умению смотреть на ситуацию под разными углами в том числе. Роман с перелетами по выходным и яркими свиданиями вполне может превратиться в скорый брак. Кстати, регистрировать отношения лучше в феврале-апреле.Читайте также:В чем встречать год Тигра: советы астролога и стилистовГороскоп на 2022 год: что ждет Овна – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Тельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Близнецов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Раков - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Львов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Дев - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Весов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Стрельца – самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Козерогов - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Водолея - самый подробный прогнозГороскоп на 2022 год: что ждет Рыб - самый подробный прогнозПредставительницы этих знаков зодиака выйдут замуж в год Тигра-2022 — гороскопКаким знакам зодиака повезет в любви в год Тигра-2022Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз, гороскоп